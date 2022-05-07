Жизненный цикл диктатора. Практикующий хирург-онколог прокомментировал диагноз Путина, обнародованный The Sun 7 мая, 08:18 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською По данным британского издания The Sun, Владимир Путин страдает от онкологического заболевания и болезни Паркинсона (Фото:REUTERS / Maxim Shemetov)

Хирург-онколог оценил вероятность онкологического заболевания у российского диктатора и указал на очевидные симптомы имеющихся у него заболеваний

Состояние здоровья Путина стало одной из наиболее обсуждаемых тем недели после того, как британский таблоид The Sun опубликовал информацию о том, что вскоре российского диктатора прооперируют в связи с онкологическим заболеванием. По данным издания, хирургическое вмешательство состоится на фоне одолевающей Путина болезни Паркинсона и пройдет не раньше сакральной для него даты — 9 мая.

Видео дня

НВ решил получить консультацию специалиста, чтобы убедиться в правильности диагноза, опубликованном в The Sun. О здоровье диктатора рассказал Роман Фридель, практикующий хирург-онколог, врач высшей категории Национального института рака, кандидат медицинских наук.

— По вашему мнению, медицинская информация о Путине, обнародованная британским изданием, похожа на правду или это попытка выдать желаемое за действительное?

— Все те признаки, которые были обнародованы в СМИ и касаются неврологической симптоматики Путина, указывают на то, что это, конечно, похоже на болезнь Паркинсона.

Вспомните хотя бы видео с его так называемым приветствием в честь дня войск Национальной гвардии России, где он сидит и одной рукой держит вторую, чтобы не было заметно тремора. Или обнародованную видеозапись встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, на которой видно, что перед рукопожатием у Путина неконтролируемо дергается правая рука. Или видео встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, где Путин правой рукой держался за стол.

В принципе это похоже на болезнь Паркинсона, хотя еще может быть и какая-то другая неврологическая симптоматика, но однозначно — это неврологические симптомы.

Что касается онкологического заболевания у Путина, то я читал расследование издания Проект, где рассматривалась вероятность заболевания у него щитовидной железы, а также речь шла об огромной бригаде врачей, сопровождающих Путина, среди которых всегда есть онколог. И это говорит о том, что действительно какая-то онкология у него может быть.

Более того, несколько лет назад Путин внезапно пропал из публичного пространства, а затем неожиданно появился в Санкт-Петербурге. Дело в том, что именно в этом городе находится крупнейший в России федеральный онкологический центр с современным оборудованием для проведения лучевой терапии.

Какая именно онкология у Путина, этого никто не знает. Это может быть онкология и щитовидной железы или брюшной полости, о чем также писали СМИ, может быть и несколько онкологических заболеваний одновременно.

Если это онкология щитовидной железы, то она очень хорошо лечится, если же онкология брюшной полости, там уже все значительно сложнее и серьезнее.

Однако по внешнему виду человека этого сказать нельзя. Но однозначно, что-то такое у Путина может быть. Возможно, жизненный цикл этого изверга заканчивается, поэтому он и начал войну и вторжение в Украину, ведь эти планы вынашивались много лет и теперь, к концу жизни, он решил их реализовать.

— Через несколько недель после начала полномасштабной войны другое британское издание Daily Mail обнародовало информацию, что нынешнее агрессивное состояние Путина можно объяснить так называемой стероидной яростью, вызванной длительным лечением онкологии стероидами. Могут ли лекарства против онкологии быть этому причиной?

— Нет. Здесь, как говорят психологи, все идет с детства. А чтобы агрессия так проявилась именно на препаратах, вряд ли.

Хотя онкобольные пациенты могут быть агрессивными, им даже рекомендуется давать успокаивающее. Но я, как врач, ежедневно работаю с онкобольными и никогда бы не сказал, что у них наблюдается какая-то агрессия. А вот их родственники часто говорят о том, что пациенты с онкологией ведут себя агрессивно, сгоняют свою злобу на ближайших людях.

И если провести глубокий психоанализ человека с онкологическим заболеванием, то однозначно будет обнаружено, что где-то агрессия проявляется. Она может быть направлена, скажем, на окружающих или на ближайших людей или на людей ниже по статусу — такое доминирование.

— Ну вот Путин фактически отрицает право на существование всей украинской нации. Это может быть вызвано онкологией?

— Здесь уже речь идет о геноциде. Путин хочет уничтожить всех — и женщин, и детей. Отчасти это возможно и из-за онкологического заболевания. Мы ведь на практике видим, что агрессия есть. Если Путин считает Украину менее значимой для себя, то эта агрессия может быть вызвана онкологией.

— А карикатурно длинные столы, за которыми Путин принимал глав иностранных государств или своих подчиненных, как с медицинской точки зрения можно объяснить?

— СМИ публиковали информацию о том, что для того, чтобы лично встретиться с Путиным, нужно сдать тест на коронавирус и сделать чуть ли не какие-то супермазки из прямой кишки. Все это означает, что у человека на фоне лечения, например онкологического заболевания, лечебные препараты снижают иммунитет, поскольку они иммуносупрессивны. Соответственно, если иммунитет низкий, то у человека возникает фобия — страх заразиться коронавирусом.

Если взглянуть на фото встречи Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном 7 февраля в Москве, то видно, что позади российского диктатора стоит прибор, визуально похожий на передвижной рециркулятор-облучатель или бактерицидный рециркулятор. Задача таких приборов — убивать вирусные бактерии и стерилизовать воздух, как в операционных.

Ведь если онкобольной пациент с ослабленным иммунитетом заразится, например, коронавирусом или другой инфекцией, то могут возникнуть какие-то осложнения, от которых он может легко умереть. То есть онкобольные — это большая группа риска, чем здоровые люди.

— А чем бы вы объяснили прихрамывание Путина при ходьбе и самопроизвольные движения ногами, когда он сидит?

— Самопроизвольные движения ног — это неврологическая симптоматика, и здесь следует обратиться к невропатологу. Ведь если самопроизвольные движения руками более характерны для болезни Паркинсона, то о неконтролируемых движениях ногами сказать труднее.

Конечно, если метастазы онкологического заболевания пошли где-то в спинной мозг, то могут быть самопроизвольные движения ногами, и человеку тяжело ходить. Дело в том, что если метастазы онкологии пошли в спинной мозг, в позвоночник или тело позвонков, то есть в кости, то у пациента возникают боли в спине, и ему трудно передвигаться. Что касается Путина, то такой вариант вполне возможен. И если действительно метастаз пошел в кости, то какая бы онкология ни была, даже щитовидной железы, то это уже очень серьезно. Если это действительно так, то для Путина все может закончиться в 2022-м или 2023 году.

— На встрече с Шойгу все обратили внимание на неестественную позу Путина, где он рукой держался за стол, а сам втиснулся в кресло, словно страдая от боли. Это могут быть проявления метастаз?

— Конечно. Если у человека онкологическое заболевание и если там действительно метастазы в позвоночник или спинной мозг, то ему будет слишком тяжело сидеть. И, конечно, такой возраст [в октябре 2022 года Путину должно исполниться 70 лет] — это возраст, при котором чаще всего встречаются онкологические заболевания.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.