Синдром беспокойных ног. О каком заболевании говорят последние видео с Путиным — отвечает невролог 5 сентября, 17:27 По мнению врача-невролога, у российского диктатора Владимира Путина может быть синдром беспокойных ног (Фото:Sputnik/Alexey Maishev/Pool via REUTERS)

Врач-невролог Александра Щебет в интервью НВ рассказала, что последние видео с российским диктатором Владимиром Путиным говорят о том, что у него может быть синдром беспокойных ног.



Как сказала Щебет Радио НВ, на видео выступления Путина перед школьниками 1 сентября «наблюдались те же навязчивые движения ногами, что мы замечали раньше».

«Так что эта история не изменилась, а поэтому наталкивает на мысль, что это он делает для того, чтобы либо скрыть спонтанные непроизвольные движения ногами, либо у него синдром беспокойных ног и движения нижними конечностями дают ему облегчение, что в принципе в таком возрасте [возраст Путина через месяц достигнет 70 лет] вполне возможно», — отметила она.

Видео дня

Синдром беспокойных ног — состояние, которое характеризуется неприятными ощущениями в нижних конечностях, которые появляются в состоянии покоя и заставляют больного делать движения, облегчающие дискомфорт. Этот синдром чаще встречается в среднем и пожилом возрасте и является причиной 15% случаев хронической бессонницы. В более чем в половине случаев этот синдром не связан с другими заболеваниями проявляется в возрасте до 30 лет и может иметь наследственный характер. Также синдром беспокойных ног может быть связан с дефицитом железа, уремией, сахарным диабетом, амилоидозом, криоглобулинемией, резекцией желудка, дефицитом витаминов группы В, магния, алкоголизмом, хроническими обструктивными заболеваниями легких, гипотиреозом и тиреотоксикозом, ревматоидным артритом, синдромом Шегрена, порфирией, облитерирующими заболеваниями артерий или хронической венозной недостаточностью нижних конечностей. При многих из этий состояний синдром беспокойных ног возникает на фоне полинейропатии (невоспалительного повреждения нервов).

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.