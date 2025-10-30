Российская пропаганда активно распространяет новую дезинформационную кампанию о якобы подготовке НАТО к военным действиям против России.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.



Кремлевские медиа со ссылкой на российскую внешнюю разведку заявляют о «развертывании французских войск в Польше» и «росте военного присутствия НАТО в Румынии и странах Балтии», якобы в шаге от эскалации.

Впрочем, как отмечают в ЦПД, речь идет исключительно о плановых и публично объявленных учениях союзников, которые регулярно проводятся для повышения обороноспособности Альянса.

«Кремль пытается подать нормальную деятельность НАТО как „подготовку к войне“, чтобы оправдать собственную агрессию», — подчеркнули в ЦПИ.

Аналитики считают, что цель таких информационных вбросов — посеять страх среди населения, дискредитировать сотрудничество стран НАТО и создать информационное прикрытие для возможных российских провокаций на польско-украинском, румынско-молдавском или балтийском направлениях.

ЦПД также напоминает о недавних примерах дезинформации со стороны России, в частности о.:

вроде бы «отмены местных выборов» в Украине — при том, что закон четко запрещает выборы во время военного положения (ст. 19);

искажение заявлений Ассоциации городов Украины относительно Киева, которое российская пропаганда подала как «потерю легитимности власти»;

фейки о пророссийских митингах в Украине, которых на самом деле не существует.

Центр призывает граждан проверять источники информации и не доверять сообщениям, распространяемым через российские или связанные с Кремлем ресурсы.