Дезертир, стрелявший из пулемета в полицейских в Ростовской области, оказался из ЧВК Вагнера
На данное время наемник уже задержан (Фото:t.me/bazabazon)
Российский дезертир, который открыл огонь из пулемета по полицейским в Ростовской области, оказался наемником скандальной ЧВК Вагнера, подконтрольной военному преступнику Евгению Пригожину.
Об этом сообщили в среду, 7 декабря, в прокремлевских Telegram-каналах.
«Павел Николин отбывал срок за кражу и разбой в уфимской ИК-4. Оттуда его завербовали в ЧВК Вагнер. 24 ноября Николин передумал воевать и сбежал. Вчера его заметили недалеко от завода в Новошахтинске. Николин напал на полицейских и открыл по ним стрельбу из пулемета Калашникова. Мужчина ранил одного сотрудника в таз, а затем скрылся», — говорится в сообщении.
В итоге силовики обнаружили вагнеровца на территории заброшенной свинофермы. Как утверждается, при задержании он оказал сопротивление.