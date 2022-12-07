Дезертир, стрелявший из пулемета в полицейских в Ростовской области, оказался из ЧВК Вагнера 7 декабря, 11:55 На данное время наемник уже задержан (Фото:t.me/bazabazon)

Российский дезертир, который открыл огонь из пулемета по полицейским в Ростовской области, оказался наемником скандальной ЧВК Вагнера, подконтрольной военному преступнику Евгению Пригожину.

Об этом сообщили в среду, 7 декабря, в прокремлевских Telegram-каналах.

«Павел Николин отбывал срок за кражу и разбой в уфимской ИК-4. Оттуда его завербовали в ЧВК Вагнер. 24 ноября Николин передумал воевать и сбежал. Вчера его заметили недалеко от завода в Новошахтинске. Николин напал на полицейских и открыл по ним стрельбу из пулемета Калашникова. Мужчина ранил одного сотрудника в таз, а затем скрылся», — говорится в сообщении.

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В итоге силовики обнаружили вагнеровца на территории заброшенной свинофермы. Как утверждается, при задержании он оказал сопротивление.

Фото: t.me/bazabazon