Действующий президент Индонезии объявил о победе на выборах
Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что победил на выборах главы этой страны.
Об этом сообщает The Washington Post.
Согласно предварительным результатам, он набрал 54% голосов избирателей.
Видодо заявил, что около 20 лидеров стран в Юго-Восточной Азии и по всему миру поздравили его с победой.
Главным конкурентом Видодо стал Прабово Субианто, который заявил, что согласно с данными собственных подсчетов его предвыборного штаба, он набрал 62% голосов.
В Индонезии в среду, 17 апреля завершились президентские и парламентские выборы.
Официальные результаты выборов, как ожидается, будут опубликованы 22 мая. Явка на выборах составила порядка 80%.