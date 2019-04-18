#
Влад Тисленко
Мужчины не плачут? Как я победил депрессию
Сергей Фурса
Грядет эра жадности. Что происходит с ПриватБанком?
Дмитрий Кулеба
Маскульт завтрашнего дня
Дмитрий Боярчук
Экономика и Зеленский. Что изменится?
Спецтема: Выборы президента Украины

Действующий президент Индонезии объявил о победе на выборах

Сегодня, 14:55
84
Цей матеріал також доступний українською
Действующий президент Индонезии объявил о победе на выборах - фото

Photo taken by Antara Foto. Antara Foto/Akbar Nugroho Gumay/ via REUTERS ATTENTION EDITORS

Джоко Видодо

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что победил на выборах главы этой страны. 

Об этом сообщает The Washington Post.

Согласно предварительным результатам, он набрал 54% голосов избирателей.

Видодо заявил, что около 20 лидеров стран в Юго-Восточной Азии и по всему миру поздравили его с победой.

Главным конкурентом Видодо стал Прабово Субианто, который заявил, что согласно с данными собственных подсчетов его предвыборного штаба, он набрал 62% голосов.

В Индонезии в среду, 17 апреля завершились президентские и парламентские выборы. 

Официальные результаты выборов, как ожидается, будут опубликованы 22 мая. Явка на выборах составила порядка 80%.

Теги:   Индонезия

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Политика

Сегодня, 08:07

img
Зеленский высказался о возможном объединении с экс-регионалами
События

Сегодня, 15:34

img
Опубликовано масштабное видео демонтажа Шулявского путепровода
Культура

Сегодня, 13:34

img
Возвращение в Крым. Украинский фильм включен в программу Особый взгляд Каннского кинофестиваля

Выбор редакции

Финансы

Сегодня, 18:20

img
Зе компенсация. Сумеет ли Коломойский отбить свои убытки после потери ПриватБанка
Авто

Сегодня, 20:55

img
Пять б/у авто, которых нужно избегать как огня
Политика

Сегодня, 12:05

img
Буду объяснять, что НАТО – не зверюга. Главное из интервью Зеленского, которое он проиграл в настольный теннис

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться