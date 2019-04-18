Действующий президент Индонезии объявил о победе на выборах Сегодня, 14:55 84 Цей матеріал також доступний українською Photo taken by Antara Foto. Antara Foto/Akbar Nugroho Gumay/ via REUTERS ATTENTION EDITORS Джоко Видодо Photo taken by Antara Foto. Antara Foto/Akbar Nugroho Gumay/ via REUTERS ATTENTION EDITORS

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что победил на выборах главы этой страны.

Об этом сообщает The Washington Post.

Согласно предварительным результатам, он набрал 54% голосов избирателей.

Видодо заявил, что около 20 лидеров стран в Юго-Восточной Азии и по всему миру поздравили его с победой.

Главным конкурентом Видодо стал Прабово Субианто, который заявил, что согласно с данными собственных подсчетов его предвыборного штаба, он набрал 62% голосов.

В Индонезии в среду, 17 апреля завершились президентские и парламентские выборы.

Официальные результаты выборов, как ожидается, будут опубликованы 22 мая. Явка на выборах составила порядка 80%.