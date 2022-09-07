Миллион северокорейских снарядов для РФ. Почему эта цифра по меньшей мере преувеличена — отвечает эксперт 7 сентября, 15:05 Эксклюзив НВ Северокорейский диктатор Ким Чен Ын (Фото:KCNA via REUTERS)

Заявления о продаже Северной Кореей 1 млн снарядов России являются по меньшей мере преувеличением, также не стоит забывать, что все оружие в основном устаревшее и советское, рассказал Радио НВ Кан Ден Сик, глава Всеукраинской ассоциации корейцев.

— И вообще Северная Корея, которая под всеми санкциями, которые только возможны, может ли она что-то продавать?

— Да. Северная Корея относительно качественных ракет для продажи вряд ли имеет большое количество. Но реактивные снаряды, а также для гаубиц, этих снарядов, по моему мнению, достаточно в Северной Корее, и они могут действительно продать России.

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— А если это советские снаряды? Потому что мы помним, Советский Союз поставлял военную технику, военные вооружения Северной Корее. Или это что-то такое, что они производят сами? Можем ли мы оценить потенциал того, что они производят лично?

— Они производят [самостоятельно] реактивные снаряды. Сначала они закупали у России, а затем они сами начали производить снаряды для реактивных установок. Также для гаубиц, для пушек они снаряды производят.

— Среди прочего мы увидели такую цифру, что там прямо миллион снарядов. Как будто Россия хочет купить миллион снарядов.

— Может, это преувеличенная цифра. Но количество… Продать снаряды могут. Ракеты вряд ли. Потому что такое количество вряд ли у них есть, качественных ракет. Они имеют межконтинентальные ракеты, также баллистические. Только в 2022 году они 9 раз провели испытания ракет разного рода. И также намерены по данным южнокорейских СМИ провести седьмое испытание ядерного вооружения.

— А за счет чего они сохраняют эту возможность производить вооружение? Опять же, учитывая санкции, которые на них наложены, сколько уже лет Северная Корея живет под санкциями.

— Во-первых, Северная Корея, несмотря на санкции, сотрудничает с Китаем. Китай, хоть и официально не поддерживает Северную Корею, но фирмы, частные предприятия поддерживают тесные экономические и другие связи с Северной Кореей. Поэтому они союзники. А также Китай с Северной Кореей имеют договор с Россией, союзный договор с Россией.

Потому они будут России помогать по таким причинам. В первую очередь, это демонстрация новой стратегии Северной Кореи. То есть США не идут навстречу в Северной Корее, поэтапная денуклеаризация, на такой шаг США не идут. Потому они по-своему будут решать проблемы.

То есть, это демонстрация новой стратегии Северной Кореи. Во-вторых, это ужесточение союзных договоренностей с Россией. И поддержка России. И в-третьих, это частичное решение экономических проблем, которые у Северной Кореи есть. То есть она не может решить экономические проблемы в связи с санкциями, действующими в отношении Северной Кореи. Поэтому сейчас они приняли новую стратегию, стратегию сотрудничества с Россией и Китаем. То есть, таким образом они попытаются реформировать экономику Северной Кореи.

— Если говорить о Китае, может ли он как-то нажать на Северную Корею, чтобы этой продажи не произошло? Среди прочего говорят эксперты, что Китаю невыгодна эта война. И Китаю выгодна ослабленная Россия. Каково ваше мнение на этот счет?

— Здесь нужно посмотреть с другой стороны. Обострение противостояния между Китаем и США в связи с событиями в Тайваньском проливе. Это Китаю относительно выгодно. Китай будет держать официально нейтралитет, то есть ни поддерживать, ни осуждать они не будут. Но и против Северной Кореи и России Китай тоже не будет выступать.

— Есть еще другой супер-игрок США. Мы помним, что прошлый президент Дональд Трамп пытался основать такие дружеские отношения с Ким чен Ином. Дальше встречались дважды, в июне 2018 года в Сингапуре, в феврале 2019 во Вьетнаме. Но не смогли заключить соглашение о денуклеаризации корейского полуострова. Есть ли еще какие-то рычаги у США на Северную Корею сейчас? Что известно об отношениях с новой администрацией Белого дома и Северной Кореи?

— Сейчас, в первую очередь, обострение стратегической конкурентной борьбы США и Китая. Резко обострились, особенно в сфере безопасности. Первая причина. Вторая причина — это ракетное усиление ракетно-ядерного потенциала в Северной Корее. Только в этом году 9 раз испытания провели. Потому это становится реальной угрозой. Третья причина — северокорейская ядерная проблема в стратегии правительства Байдена стоит далеко не на первом месте.

Поэтому Северная Корея поняла, что санкции не снимут, и продвижения решения вопроса денуклеаризации пока нет. И США устраивает только полная денуклеаризация, затем снятие санкций. И это очень злит Северную Корею.

— Есть ли прецеденты того, что Северная Корея продавала кому-то свое оружие?

— Третьим странам некоторым они продавали. Это неофициально, не доказано, относительно Ирана, очень тесно сотрудничали с Ираном.

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