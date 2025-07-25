Гражданин Польши в своем TikTok показывал службу в армии РФ, прокуратура начала расследовать дело

Гражданин Польши присоединился к армии РФ и воюет против Украины (Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko)

Прокуратура в Кракове начала расследование в отношении бывшего военнослужащего Польши и блогера, который в своем TikTok упомянул о вступлении в армию РФ и участии в боях против Украины . Об этом в пятницу, 25 июля, сообщает RMF24 .

Пресс-секретарь прокуратуры Оливия Божек-Михалец заявила, что продолжается расследование по факту участия в деятельности иностранной разведки и деятельности в ее интересах путем распространения дезинформации через соцсеть TikTok.

Следствие считает, что дезинформация распространялась в TikTok, и могла вводить в заблуждение пользователей соцсети, целью которой может быть «внесение серьезных сдвигов в политическую систему Республики Польша».

По версии следствия, за этими действиями стоит бывший польский солдат, который сейчас находится в России. В своем профиле PolaknaDonbasie мужчина рассказывает о вступлении в российскую армию. Свое первое видео он опубликовал 14 апреля и с тех пор регулярно публикует видео, которые набирают все большую популярность, добавило издание.

Точные подробности его службы в российской армии неизвестны. Он утверждает, что служит на Запорожском и Донецком направлениях. По данным новостного портала Белсат, вероятнее всего, он служил вблизи села Великая Новоселка.

Ранее главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Александр Сырский заявлял, что оккупанты ежемесячно увеличивают армию в среднем на 8000−9000 человек, кроме того, у врага есть стратегический резерв.

21 июня Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что в России увеличилось количество случаев принудительной мобилизации граждан Центральной Азии для войны против Украины. Их заманивают быстрыми заработками и краткосрочными контрактами, но большинство таких «добровольцев» быстро погибает.