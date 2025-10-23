В Южной Корее женщина хотела убить таракана и случайно сожгла свою квартиру

Кореянка устроила пожар в многоквартирном доме , пытаясь убить таракана. Для этого она использовала самодельный огнемет.

Об этом 21 октября сообщило медиа BBC Украина. 20-летняя девушка пыталась сжечь таракана зажигалкой и легко занимающимся аэрозолем, рассказала она полиции.

Несмотря на то, что женщина, по ее словам, пользуется таким методом не в первый раз, на этот раз вещи в ее квартире загорелись. Квартира загорелась.

В результате одна из соседок женщины погибла. Она пыталась спастись и выпала из окна. в результате падения из окна — она пыталась спастись.

Полиция города Осана сообщила, что женщине могут предъявить обвинения в поджоге и причинении смерти из-за халатности.