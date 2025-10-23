В Южной Корее женщина хотела убить таракана и случайно сожгла свою квартиру
Женщина пыталась поймать таракана и подожгла квартиру. (Фото: Nick_the_Photographer/Pixabay)
Кореянка устроила пожар в многоквартирном доме, пытаясь убить таракана. Для этого она использовала самодельный огнемет.
Об этом 21 октября сообщило медиа BBC Украина. 20-летняя девушка пыталась сжечь таракана зажигалкой и легко занимающимся аэрозолем, рассказала она полиции.
Несмотря на то, что женщина, по ее словам, пользуется таким методом не в первый раз, на этот раз вещи в ее квартире загорелись. Квартира загорелась.
В результате одна из соседок женщины погибла. Она пыталась спастись и выпала из окна. в результате падения из окна — она пыталась спастись.
Полиция города Осана сообщила, что женщине могут предъявить обвинения в поджоге и причинении смерти из-за халатности.