"Девушка с яхты" дала большое интервью пресс-секретарю Навального о встречах Дерипаски и вице-премьера России

Навальный опубликовал интервью с Настей Рыбкой о деталях встреч на яхте Дерипаски и Приходько

Героиня расследования Фонда борьбы с коррупцией Настя Рыбка дала интервью, в котором рассказала о деталях встреч на яхте российского миллиардера Олега Дерипаски и заместителя премьер-министра, главы аппарата правительства России Сергея Приходько.

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш пообщалась с девушкой при помощи видеоконференции.

Девушка из эскорт-агентства рассказала, что впервые встретилась с Дерипаской на яхте. Всего же они встречались три раза – в первый раз на яхте в Норвегии, в третий — в Швейцарии. Про каждую встречу Настя написала книжку, но вышли только первая и третья части. Вторая встреча состоялась в Краснодарском крае. По ее словам, там содержится некий компромат, который им рекомендовали не публиковать из соображений безопасности.

"Есть вторая книга. Но мы там, получается, кое-чего накопали. Нам так один знакомый Алекса почитал и сказал, что, если мы такое опубликуем, нас убьют. Ну, мы и не стали", - сказала Рыбка.

Общение Дерипаски и Приходько она оценивает как отношения подчиненного (Дерипаска) и начальника (Приходько) или отношения строгого отца и сына. По ее словам, другие девушки из эскорта предполагали, что мужчина, которого называют "папой" (Приходько), является отцом олигарха.

Она также подтвердила, что вице-премьер России на яхте олигарха вступал в половые отношения с девушкой из эскорта.

Напомним, Навальный и ФБК в новом видео-расследовании рассказали о визитах вице-премьера России на яхту Elden, которой владеет Олег Дерипаска. В нем он рассказал о "неформальных переговорах" Приходько и Дерипаски на яхте бизнесмена.

ФБК удалось выяснить это, проанализировав публикации в инстаграме Настя Рыбки, которая была с ними на яхте, и в ее автобиографической книге.

Сразу после расследования Дерипаска в соцсетях отрицал расследование Навального и пообещал подать в суд. Он заявлял, что "намерен пресекать любые попытки по созданию и распространению лживого информационного потока, используя все юридические возможности".

Приходько же назвал "провокацией" расследование о своих поездках на яхте бизнесмена.

После расследования ФБК российские провайдеры заблокировали на территории РФ сайт оппозиционера Алексея Навального.