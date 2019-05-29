Девушка из скандального видео с вице-премьером Австрии оказалась студенткой из Боснии — СМИ Сегодня, 00:42 Цей матеріал також доступний українською Spiegel Кадр из видео с Хайнцом-Кристианом Штрахе Spiegel

Австрийское издание Kronen Zeitung сообщает о боснийской национальности девушки, которая была на видеозаписи с бывшим вице-премьером Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.

По данным издания, претендентку выбирали основываясь на информации о личной жизни Хайнц-Кристиана Штрахе.

Студентка из Боснии получила за работу семь тысяч евро и завоевала доверие политиков благодаря знанием в сфере сельского хозяйства и лесничества.

Издание сообщает также, что мотивами авторов видео стали «личная месть и глубокое неприятие либеральной политики».

Правительственный кризис в Австрии спровоцировала публикация видеозаписинемецкими изданиями Spiegel и Süddeutsche Zeitzung, на которой бывший вице-премьер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе общается с некой «богатой россиянкой». Она предлагает деньги и поддержку на выборах в обмен на государственные контракты.

По данным СМИ, переговоры австрийских политиков с Еленой Макаровой, которая назвалась племянницей одного из российских олигархов, проходили в июле 2017 года на острове Ибица.

После скандала глава Австрийской народной партии (АНП), канцлер Себастьян Курц разорвал коалиционное соглашение с правопопулистской Австрийской партией свободы (АПС) и обвинил ее в подрыве репутации Австрии. Министры от АПС покинули свои посты, их заменили представители АНП.

Также в стране были объявлены досрочные парламентские выборы.