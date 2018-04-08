Девять человек пострадали в беспорядках при аресте экс-президента Бразилии

Экс-президент Бразилии идет сдаваться властям, в то время как его не пускают сторонники

В бразильском городе Куритиба, куда доставили бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву, разгорелись беспорядки. Ранены по меньшей мере девять человек, сообщает Globo.

Среди пострадавших оказался ребенок, также ранен военный. Протестующие выступали против ареста экс-президента, который сдался властям в ночь на 8 апреля. В течение последних двух дней Лула да Силва скрывался среди своих сторонников.

Бразильский суд 6 апреля признал экс-президента виновным в получении взяток от строительной компании OAS, благодаря чему смог купить особняк за 1,1 млн долларов.

Несмотря на это, Лула да Силва по-прежнему пользуется огромной популярностью у части населения.