Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Богдан Яременко
Укрощение РФ. Что считать деэскалацией в Керченском проливе
Фоззи
Романовы – лимончики от яблони
Джордж Церетели
Путин сам себе вредит
Наталья Кадя
Глубоко личное

Дэвид или Дональд? Американский телеканал перепутал имя президента США в прямом эфире

Сегодня, 10:23
8
Цей матеріал також доступний українською

На ошибку обратила внимание ведущая канала новостей

‏Фото: @DustinGiebel

Телеканал Fox News перепутал имя Дональда Трампа, назвав его Дэвидом в материалах к одному их сюжетов.

Во время выпуска новостей на экран вывели картинку, где под фото американского лидера было написано Дэвид Трамп.

Речь шла о людях, которые попали в рейтинг Человек года по версии Time.

Во время прямого эфира на ошибку обратила внимание сама ведущая и поправила редакторов программы.

Теги:   Дональд Трамп Телеканал США

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Мир/Страны

Сегодня, 03:40

article_img
Евросоюз отказал Британии в повторных переговорах по Brexit

Читайте также

Футбол

Сегодня, 03:43

article_img
Позитива уже нет. Реакция соцсетей на поражение Динамо от Яблонца
События

Вчера, 20:50

article_img
Построить себя. Как неслышащий архитектор разрушает стереотипы и проектирует станции метро
События

Вчера, 18:02

article_img
Харьковский облсовет лишил русский язык статуса регионального

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться