Дэвид или Дональд? Американский телеканал перепутал имя президента США в прямом эфире
Сегодня, 10:23
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Телеканал Fox News перепутал имя Дональда Трампа, назвав его Дэвидом в материалах к одному их сюжетов.
Во время выпуска новостей на экран вывели картинку, где под фото американского лидера было написано Дэвид Трамп.
Речь шла о людях, которые попали в рейтинг Человек года по версии Time.
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Во время прямого эфира на ошибку обратила внимание сама ведущая и поправила редакторов программы.
12 декабря 2018 г.