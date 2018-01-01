Дэвид или Дональд? Американский телеканал перепутал имя президента США в прямом эфире Сегодня, 10:23 8 Цей матеріал також доступний українською На ошибку обратила внимание ведущая канала новостей ‏Фото: @DustinGiebel

Телеканал Fox News перепутал имя Дональда Трампа, назвав его Дэвидом в материалах к одному их сюжетов.

Во время выпуска новостей на экран вывели картинку, где под фото американского лидера было написано Дэвид Трамп.

Речь шла о людях, которые попали в рейтинг Человек года по версии Time.

Во время прямого эфира на ошибку обратила внимание сама ведущая и поправила редакторов программы.