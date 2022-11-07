Журналисты позвонили детям российских топ-чиновников и предложили идти на войну: как они отреагировали 7 ноября, 01:40 Журналисты позвонили детям российских топ-чиновников и предложили ехать на войну (Фото:Важные истории)

Журналисты-расследователи российского издания Важные истории решили сформировать «золотую роту» из детей высокопоставленных чиновников РФ — и позвонили им с предложением отправиться на войну.

Вот как отреагировали на это дети российской элиты.

Зять министра обороны РФ Сергея Шойгу 32-х летний Алексей Столяров, который женат на его младшей дочери Ксенни, в день, когда журналисты пытались дозвониться ему, летел на отдых в столицу Непала Катманду. Вопрос по поводу мобилизации он прочитал, но ничего не ответил.

Видео дня

Сын заместителя секретаря Совета безопасности России Дмитрия Медведева 27-летний Илья в ответ Важным историям сказал, что повестка из военкомата ему не приходила.

Зять первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко 33-летний Андрей Угнич во время разговора, когда услышал вопрос об отношении к мобилизации, просто бросил трубку.

Сыновья первого замглавы администрации президента РФ Алексея Громова тоже бросили трубку, когда услышали вопросы Важных историй о мобилизации.



Сын министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева 39-летний Александр заявил, что готов отправиться на войну в Украину, если ему придет повестка.

«Я как патриот и гражданин своего государства всегда буду идти на его защиту. Если меня призовут и мобилизуют, я ответственно отнесусь и призовусь на фронт. Я не исключаю, что так и случится, потому что у меня очень правильных взглядов семья», — сказал он журналистам.



29-летний зять губернатора Московской области Андрея Воробьева не ответил на телефонный звонок, и очистил чат после вопроса об отношении к мобилизации.



Старший сын замминистра обороны РФ Руслана Цаликова заявил, что пойдет воевать, если призовут.

«Есть призыв, есть обязательства, их надо выполнять. Почему не пошел добровольцем? А я какое отношение имею к военным силам? Есть военнообязанные, есть люди с военной специальностью. У меня нет военной специальности», — ответил он.

Сын депутата Госдумы РФ Ирека Богуславского 22-летний Тимур рассказал Важным историям, что учится в университете и не получал повестку.

«Главнокомандующий объявил, что мобилизация окончилась. Если всеобщая мобилизация будет — все пойдут, нет каких-то исключений», — ответил Тимур Богуславский.

Но пообещал пойти на войну, если будет повестка.

«А куда мне деваться? В подвале сидеть? Пока меня найдут и уголовное дело возбудят? Если мобилизация всеобщая будет в стране и [объявят] военное положение — это последний край. Я думаю, все будут делать [что-то], чтобы защитить свои земли, свои территории», — сказал он.

20-летний сын главы госкорпорации Ростех Сергея Чемезова отказался отвечать на вопросы, заявив, что проводит время с семьей.



Сын депутата российской Госдумы Вячеслава Никонова заявил, что ему некомфортно отвечать на вопросы и он рад, что мобилизация закончилась.

«Рад, что она [мобилизация] закончилась, потому что попадал под нее. Если будет всеобщая, пойду воевать. За свою страну. Понимаю, с кем [воюет Россия]. А для чего этот вопрос? Мне некомфортно на это отвечать…», — сказал журналистам 20-летний Дмитрий Никонов.

28-летний сын первого вице-премьера России Андрея Белоусова Павел тоже якобы готов идти воевать. Он также заявил, что надо просто идти на войну и не думать, за что воевать.

«Я что, военком, чтобы знать, когда она [повестка] придет?! Есть законодательство, его надо выполнять. Все. Какая разница, за что воевать? При чем тут идея? Если государство считает, что надо, значит, надо. Я обычный военнообязанный гражданин РФ, у меня думать команды не было на этот счет. Зачем об этом думать? Все вменяемые люди, понимают, что происходит. Почитайте государственные СМИ, обращение руководства», — сказал он.

