Детская пионерская организация в Северной Корее передала армии ракетные установки 7 июня, 09:26 Детская пионерская организация в Северной Корее передала армии ракетные установки (Фото:KCNA/REUTERS)

Во вторник, 6 июня, пионерская организация в КНДР Корейский детский союз передала армии ракетную установку Соньон в честь годовщины основания организации. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на северокорейское информационное агентство KCNA.

На церемонии празднования 77-летия основания Союза, во время передачи ракетной установки, присутствовали ведущие представители правящей рабочей партии Кореи. Как собирались средства на закупку ракетной установки, неизвестно.

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Как отмечает Reuters, корейский детский союз был создан с целью пропаганды государственнической идеологии среди самых юных жителей КНДР.

Сообщается, что северокорейская пропаганда и власти в последнее время делают акцент на якобы «угрозе безопасности страны, поступающей извне». В Пхеньяне считают, что безопасности КНДР угрожает политика США и Южной Кореи, а совместные учения южнокорейских и американских военных северокорейская пропаганда называет «репетицией перед вторжением».

30 мая КНДР заявила, что запустит свой первый военный разведывательный спутник для прямого наблюдения за военной деятельностью США. Как следствие, Южная Корея и США начали крупнейшие в истории совместные военные учения.

Утром 31 мая в Японии и Южной Корее объявили воздушную тревогу после того, как КНДР запустила космическую ракету-носитель. Однако ракета не пролетала над территорией Японии.

В тот же день КНДР заявила о потере своего военного разведывательного спутника при попытке его запуска в космос. Страна также заявила о намерении осуществить второй запуск в ближайшем будущем.

2 июня США созвали заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения намерений КНДР повторно запустить военный спутник-разведчик.