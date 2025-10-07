СМИ впервые показали фото сыновей Путина и Кабаевой, у них также фальшивые фамилии

7 октября, 17:18
Совместные дети Путина и Алины Кабаевой, опубликованные в книге Царь собственной персоной (Фото: Агентство. Новости / Telegram)

Двое сыновей российского диктатора Владимира Путина и Алины Кабаевой получили фамилии прикрытия и оформлены в документах как Иван и Владимир Спиридоновы. Об этом говорится в книге журналистов Романа Баданина и Михаила Рубина Царь собственной персоной.

Как сообщает Агентство. Новости во вторник, 7 октября, фамилия, вероятно, связана с отчеством деда Путина по отцовской линии — Владимира Спиридоновича Путина.

Под вымышленными фамилиями живут и дочери диктатора от первого брака — Екатерина Тихонова и Мария Воронцова. Фамилия Тихонова, скорее всего, происходит от отчества Екатерины Шкребневой, бабушки по матери, сказано в книге.

Издание добавляет, что иногда Иван и Владимир все же появляются на людях, благодаря чему удалось получить их фотографии. Они впервые опубликованы в книге журналистов.

4 сентября 2024 года журналисты выяснили, что кроме Марии Воронцовой, Екатерины Тихоновой, матерью которых является его бывшая жена Людмила, и внебрачной дочери от Светланы Кривоногих, у российского диктатора есть еще и два сына от Алины Кабаевой.

Об их существовании также свидетельствует и генеалогическое дерево, которое было составлено двоюродной сестрой Кабаевой Екатериной Головачевой на сайте MyHeritage.

По данным SonntagsZeitung, первый сын Путина родился весной 2015 года в швейцарской клинике Sant’Anna в Лугано, а весной 2019 года на свет появился и второй, однако уже в Москве.

Журналисты выяснили, что дети живут в изоляции в президентских резиденциях на Валдае (там они проводят большую часть года) или в Сочи и со своими сверстниками практически не общаются.

Редактор: Кристина Пицуряк

Теги:   Россия Владимир Путин Дочери Путина

