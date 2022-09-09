Все дети Елизаветы II прибыли в замок Балмор, охрана открыла ворота для желающих возложить цветы 9 сентября, 03:14 Дети Елизаветы II приехали в замок Балмор, где умерла королева (Фото:Eddie Mulholland/Pool via REUTERS)

Все дети королевы Елизаветы II прибыли в замок Балмор в Шотландии, чтобы проститься со своей матерью.

Об этом сообщает CNN.

В замок Балмор прибыл будущий король Карл III (принц Чарльз), принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард.

Также проститься с королевой приехал сын будущего короля принц Вильям.

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Сообщается также, что охрана замка Балмор открыла ворота из-за большого числа желающих возложить цветы.

О смерти королевы в шотландском замке Балморал сообщил Букингемский дворец вечером 8 сентября.

Перед этим врачи 96-летней Елизаветы II выразили обеспокоенность состоянием ее здоровья. В шотландскую резиденцию королевы прибыли ее дети и внуки. У королевы четверо детей, восемь внуков и 12 правнуков, она возглавляла Британию дольше всего в истории — 70 лет.

Принц Уэльский Чарльз после смерти королевы Елизаветы II автоматически становится новым британским монархом.

На сайте Букингемского дворца сообщается, что 73-летний Чарльз и его жена Камилла останутся в замке Балморал, где умерла королева, и вернутся в Лондон в пятницу, 9 сентября.

Премьер-министр Британии Лиз Трасс в своем обращении сообщила, что король возьмет имя Карл III. Эту информацию подтвердили Кларенс-хаус.

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