Детектив века. Находка останков в Ватикане может пролить свет на судьбу девушки, которую Италия ищет 35 лет – что о ней известно

Пьетро Орланди, брат исчезнувшей 35 лет назад Эмануэлы Орланди, на фоне ее портрета

31 октября мировые информагентства облетела громкая новость из Рима: в посольстве Святого Престола (Ватикана) в итальянской столице были обнаружены человеческие останки. Специалисты уже установили, что они наверняка принадлежат женщине, а в ближайшее время попытаются определить возраст и период ее смерти, а также извлечь образцы ДНК.

Известие получило большой резонанс в Италии: местная пресса сразу же предположила, что находка может пролить свет на одно из самых загадочных преступлений в истории страны – похищение 15-летней Эмануэлы Орланди, которая бесследно исчезла в Риме в 1983 году.

Девушка была дочерью сотрудника Института религиозных дел ("банка Ватикана"), а потому вокруг ее исчезновения годами возникали все новые и новые версии – в похищении подозревали итальянскую мафию, советские спецслужбы, турецких террористов и сам Ватикан. Однако все усилия полиции найти Орланди или ее тело до сих пор были бесплодными.

Теперь же семья Орланди потребовала от прокуратуры предоставить дополнительную информацию о фрагментах человеческих костей, найденных в пристройке посольства Святого престола в Риме в ходе реконструкции. Адвокаты семьи просят более детально рассказать, как были найдены останки и могут ли они принадлежать Эмануэле Орланди либо еще одной 15-летней девушке, Мирелле Грегори, которая также исчезла в Риме в том же 1983 году, на месяц раньше Орланди.

НВ рассказывает об истории Эмануэлы Орланди – и том, почему итальянцев до сих пор беспокоит ее судьба.

Исчезнувшая подданная Ватикана

Эмануэла была одной из пяти детей в семье Марии и Эрколя Орланди, который работал сотрудником Института религиозных дел – де факто главного банковского учреждения Ватикана. Семья Орланди жила в Ватикане и имела подданство этого карликового государства.

В 1983 году 15-летняя на тот момент Эмануэла Орланди была ученицей научного лицея в Риме. Она также пела в одном из церковных хоров Ватикана и брала уроки в музыкальной школе Tommaso Ludovico Da Victoria, связанной с Папским институтом сакральной музыки.

Одна из фотографий Эмануэлы Орланди в детстве / Скриншот

Музыкальная школа находилась в Риме, и 22 июня 1983 года девушка отправилась на один из привычных уроков флейты – чтобы больше никогда не вернуться домой. События того дня прояснены не до конца, однако известно, что девушка в последний раз говорила с членами своей семьи по телефону. Уже из Рима она позвонила домой и воодушевленно рассказала, что некий представитель крупной косметической компании Avon (вероятно, встретив Орланди по дороге в школу) предложил ей подработку рекламным агентом в ближайшие выходные.

Некий представитель крупной косметической компании якобы предложил ей подработку рекламным агентом в ближайшие выходные

Девушка хотела спросить разрешения у мамы, - мол, она обещала дать ответ до конца дня, - но той не оказалось дома. По телефону с Эмануэлой говорила сестра, которая посоветовала ей не торопиться с решением и обсудить идею дома с родителями.

Однако предложение явно показалось девушке заманчивым: ее друзья в музыкальной школе позже подтвердили, что Орланди рассказывала о нем и им.

Одноклассники были последними, кто видел 15-летнюю итальянку: разъезжаясь по домам после музыкальных классов, они оставили Эмануэлу на автобусной остановке.

Впоследствии компания Avon заявила, что никто из ее представителей в тот день не контактировал с девушкой. Ее также якобы видели садящейся в некий автомобиль BMW, однако эти данные остались неподтвержденными.

Первые поиски

Родители девушки обратились в полицию уже на следующий день и Эмануэлу объявили пропавшей. Объявления о ее исчезновении разместили местные газеты, а через неделю после пропажи Орландо в Риме расклеили около 3 тыс. фотографий 15-летней итальянки.

К этому времени семье позвонили несколько человек, которые заявили, что якобы видели Эмануэлу в Риме вечером 22 июня, в день исчезновения. Среди них был владелец бара неподалеку от музыкальной школы, которому она будто бы призналась, что сбежала из дома, но намерена вернуться осенью к свадьбе сестры. О предстоящем торжестве действительно знали лишь члены семьи Орланди. Однако все эти звонки никак не помогли поискам девушки.

Посольство Святого Престола в Риме, где 31 октября 2018 года были найдены человеческие останки / Фото ЕРА

Версия о турецких террористах

3 июля, спустя десять дней после исчезновения Орланди, о ней впервые заговорил папа римский Иоанн Павел II. В своем регулярном обращении к верующим он также первым высказал вслух версию о похищении девушки, заявил о своем близком знакомстве с семьей Орланди и призвал похитителей как можно скорее вернуть Эмануэлу домой.

Два дня спустя, 5 июля, семья Орланди получила первый из серии звонков от предполагаемых похитителей их дочери. Они потребовали освободить из заключения турецкого террориста Мехмета Али Агджу, который двумя годами ранее, в 1981-м, совершил в Риме покушение на понтифика. Иоанн Павел II был тяжело ранен, но выжил, а Агджа был немедленно схвачен, осужден и на момент похищения девушки отбывал срок в итальянской тюрьме.

Момент покушения на Иоанна Павла II, которое совершил Мехмет Али Агджа:

В последующие дни родным и друзьям Орланди, а также журналистам и представителям Ватикана звонили еще 16 раз – как правило, мужчина с выраженным американским акцентом. В этих звонках предполагаемые похитители требовали обмена 15-летней Эмануэлы на террориста Агджу в течение двух недель – до 20 июля.

В качестве доказательств того, что девушка действительно находится в их руках, соратники террориста в своих звонках продемонстрировали запись голоса Эмануэлы. Они также периодически указывали на тайники в Риме, где полиция нашла копию ученического билета Орланди из музыкальной школы и несколько коротеньких записок родителям от нее. В них девушка писала, что с ней все в порядке.

В качестве доказательств того, что девушка действительно находится в их руках, соратники террориста в своих звонках продемонстрировали запись голоса Эмануэлы

Однако ближе к истечению срока ультиматума, установленного похитителями, была найдена также кассета с записью голоса плачущей девушки и ее страдальческих стонов. Дядя Эмануэлы был склонен считать, что на записи действительно ее голос. До конца лета 1983-го поступило еще несколько звонков и заявлений с требованиями освободить Агджу, последнее сообщение в начале сентября получила редакция информагентства Ansa. В нем говорилось, что операция с предложением об обмене Эмануэлы на турецкого террориста "закрыта во всех отношениях".

Многие обозреватели предполагают, что все это время Ватикан вел собственные переговоры с похитителями, о которых не было известно ни семье Орланди, ни полиции. Иоанн Павел II многократно призывал освободить девушку, а впоследствии сказал ее семье, что похищение было связано с международными террористами.

Версия о советских спецслужбах

Сам Мехмет Али Агджа, с личностью которого связывали возможное освобождение Орланди, озвучивал множество противоречивых заявлений о ее судьбе. Приговоренный к пожизненному заключению за покушение на папу римского, он провел в тюрьме 25 лет и вышел на свободу в 2006 году.

За все эти годы Агджа высказывал предположения, что Орланди выкрали члены турецкой националистической организации Серые волки, а также что за ее похищением стоит сам Ватикан – мол, девушка все это время была жива, однако ее удерживают как послушницу в одном из католических монастырей.

Женщина держит портрет Эмануэлы Орланди в Ватикане в 2013 году, пытаясь привлечь внимание папы Франциска / Фото ЕРА

Однако наиболее резонансным было первое заявление террориста, сделанное в июле 1983, в самый разгар эпопеи с требованиями освободить Агджу в обмен на Орланди. Тогда Агдже, в окружении итальянских правоохранителей, разрешили сделать заявление для прессы во внутреннем дворе штаб-квартиры полиции в Риме. Террорист осудил похищение девушки и заявил, что он совершил покушение на Иоанна Павла II при содействии советского КГБ и его болгарского подразделения – а значит, его агенты могли похитить и Эмануэлу Орланди. Мол, именно они теперь и требовали освобождения террориста

Так в истории появился еще и "советский" след. Пресса того времени напоминала, что поляк Иоанн Павел II в начале 80-х поддерживал антисоветское движение Солидарность в Польше, а значит действительно мог стать объектом атаки.

Однако в 1997 году итальянская полиция закрыло дело о возможном похищении девушки агентами, причастными к спецслужбам стран соцлагеря – в связи с отсутствием доказательств.

Версия об итальянской мафии

В 2012 году полиция Рима эксгумировала тело известного итальянского мафиози Энрико де Педиса – как выяснилось, он был похоронен в роскошном саркофаге в старинной базилике в центре города. Эксгумацию провели в рамках нового витка расследования дела исчезнувшей Эмануэлы Орланди.

Поводом для этой операции стал анонимный звонок в телепередачу по розыску людей. "Если хотите раскрыть дело [Орланди], посмотрите, кого похоронили в склепе базилики Сант-Аполлинаре", - сообщил звонивший, упомянув также, что Ватикан был обязан усопшему мафиози некоей "услугой".

Эксгумация тела мафиози Энрико де Педиса в 2012 году - в рамках расследования дела Орланди - привлекла много внимания / Фото ЕРА

В годы исчезновения девушки де Педис возглавлял мафиозную группировку Мальяна, Как раз в начале 80-х группировка вложила значительную часть своих средств в связанный с Ватиканом банк Ambrosiano – крупнейший частный банк Италии. В 1982-м, за год до похищения Орланди, финучреждение обанкротилось.

Чтобы вернуть потерянные деньги и шантажировать Ватикан, банда де Педиса могла похитить Орланди – о такой версии впоследствии заявлял один из членов группировки

Чтобы вернуть потерянные деньги и шантажировать Ватикан, банда де Педиса могла похитить Орланди – о такой версии впоследствии заявлял один из членов группировки. Тем более что отец девушки работал в "банке Ватикана" (Института религиозных дел), который итальянские власти сочли причастным к финансовым злоупотреблениями в банке Ambrosiano и его преднамеренном банкротстве. Италия даже пыталась привлечь к ответственности кардинала Пола Марцинкуса, тогдашнего главу "банка Ватикана", однако Святой Престол отказался сотрудничать со следствием.

Несколько лет спустя, в 1984-м, ватиканский Институт религиозных дел согласился выплатить кредиторам лопнувшего Ambrosiano (включая группировку мафиози де Педиса) более $200 тыс. Как предположила итальянская полиция, часть долга мафия простила церкви как раз за обещание похоронить главу банды Энрико де Педиса в старинной базилике в центре Рима.

В том, что это обещание было исполнено, Италия убедилась лишь после эксгумации тела де Педиса. Однако эта процедура не пролила свет на исчезновение 15-летней девушки. Хотя в одной из ниш рядом с саркофагом мафиози были также обнаружены человеческие останки, не было никаких подтверждений, что они принадлежат Эмануэле Орланди.

Версия о домогательствах церковников

В течение 35 лет, минувших со дня исчезновении молодой девушки, продолжает обсуждаться и версия, связанная с причастностью самого Ватикана к ее похищению. С годами к этому варианту стала склоняться и семья Орланди – в частности, о таких подозрениях заявляли брат Эмануэлы Пьетро и ее отец Эрколь (умер в 2004 году).

Пьетро Орланди ищет свою сестру 35 лет (на фото - в 2012 году) / Фото ЕРА

Речь идет о версии домогательств к девушке на сексуальной почве со стороны кого-либо католического духовенства Святого Престола. Соответственно, причиной ее исчезновения могла стать попытка скрыть такие факты.

В 2008 году заявление в пользу этой гипотезы сделала племянница ватиканского дипломата Сильвио Одди. По ее словам, Эмануэла состояла в отношениях с одним из кардиналов, и впоследствии была убита, когда на одном из свиданий "что-то пошло не так".

В 2012 году версию на подобную тему озвучил и отец Габриэль Арнот - главный экзорцист Ватикана. Он назвал исчезновение девушки "преступлением с сексуальным мотивом" и рассказал, что в 1980-х в Ватикане якобы устраивали тайные оргии. Для участия в одной из таких оргий и могла быть похищена – а впоследствии убита – Эмануэла Орланди. При этом, по словам Арнота, в ее похищение был также вовлечен один из сотрудников иностранного посольства в Святом Престоле.