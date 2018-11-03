03 ноября 2018, суббота

Детектив века. Находка останков в Ватикане может пролить свет на судьбу девушки, которую Италия ищет 35 лет – что о ней известно

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Пьетро Орланди, брат исчезнувшей 35 лет назад Эмануэлы Орланди, на фоне ее портрета

Пьетро Орланди, брат исчезнувшей 35 лет назад Эмануэлы Орланди, на фоне ее портрета

31 октября мировые информагентства облетела громкая новость из Рима: в посольстве Святого Престола (Ватикана) в итальянской столице были обнаружены человеческие останки. Специалисты уже установили, что они наверняка принадлежат женщине, а в ближайшее время попытаются определить возраст и период ее смерти, а также извлечь образцы ДНК.

Известие получило большой резонанс в Италии: местная пресса сразу же предположила, что находка может пролить свет на одно из самых загадочных преступлений в истории страны – похищение 15-летней Эмануэлы Орланди, которая бесследно исчезла в Риме в 1983 году.

Девушка была дочерью сотрудника Института религиозных дел ("банка Ватикана"), а потому вокруг ее исчезновения годами возникали все новые и новые версии – в похищении подозревали итальянскую мафию, советские спецслужбы, турецких террористов и сам Ватикан. Однако все усилия полиции найти Орланди или ее тело до сих пор были бесплодными.

Теперь же семья Орланди потребовала от прокуратуры предоставить дополнительную информацию о фрагментах человеческих костей, найденных в пристройке посольства Святого престола в Риме в ходе реконструкции. Адвокаты семьи просят более детально рассказать, как были найдены останки и могут ли они принадлежать Эмануэле Орланди либо еще одной 15-летней девушке, Мирелле Грегори, которая также исчезла в Риме в том же 1983 году, на месяц раньше Орланди.

НВ рассказывает об истории Эмануэлы Орланди – и том, почему итальянцев до сих пор беспокоит ее судьба.

Исчезнувшая подданная Ватикана

Эмануэла была одной из пяти детей в семье Марии и Эрколя Орланди, который работал сотрудником Института религиозных дел – де факто главного банковского учреждения Ватикана. Семья Орланди жила в Ватикане и имела подданство этого карликового государства.

В 1983 году 15-летняя на тот момент Эмануэла Орланди была ученицей научного лицея в Риме. Она также пела в одном из церковных хоров Ватикана и брала уроки в музыкальной школе Tommaso Ludovico Da Victoria, связанной с Папским институтом сакральной музыки.

Одна из фотографий Эмануэлы Орланди в детстве / Скриншот

Музыкальная школа находилась в Риме, и 22 июня 1983 года девушка отправилась на один из привычных уроков флейты – чтобы больше никогда не вернуться домой. События того дня прояснены не до конца, однако известно, что девушка в последний раз говорила с членами своей семьи по телефону. Уже из Рима она позвонила домой и воодушевленно рассказала, что некий представитель крупной косметической компании Avon (вероятно, встретив Орланди по дороге в школу) предложил ей подработку рекламным агентом в ближайшие выходные.

Некий представитель крупной косметической компании якобы предложил ей подработку рекламным агентом в ближайшие выходные

Девушка хотела спросить разрешения у мамы, - мол, она обещала дать ответ до конца дня, - но той не оказалось дома.  По телефону с Эмануэлой говорила сестра, которая посоветовала ей не торопиться с решением и обсудить идею дома с родителями.

Однако предложение явно показалось девушке заманчивым: ее друзья в музыкальной школе позже подтвердили, что Орланди рассказывала о нем и им.

Одноклассники были последними, кто видел 15-летнюю итальянку: разъезжаясь по домам после музыкальных классов, они оставили Эмануэлу на автобусной остановке.

Впоследствии компания Avon заявила, что никто из ее представителей в тот день не контактировал с девушкой. Ее также якобы видели садящейся в некий автомобиль BMW, однако эти данные остались неподтвержденными.

Первые поиски

Родители девушки обратились в полицию уже на следующий день и Эмануэлу объявили пропавшей. Объявления о ее исчезновении разместили местные газеты, а через неделю после пропажи Орландо в Риме расклеили около 3 тыс. фотографий 15-летней итальянки.

К этому времени семье позвонили несколько человек, которые заявили, что якобы видели Эмануэлу в Риме вечером 22 июня, в день исчезновения. Среди них был владелец бара неподалеку от музыкальной школы, которому она будто бы призналась, что сбежала из дома, но намерена вернуться осенью к свадьбе сестры. О предстоящем торжестве действительно знали лишь члены семьи Орланди. Однако все эти звонки никак не помогли поискам девушки.

Посольство Святого Престола в Риме, где 31 октября 2018 года были найдены человеческие останки / Фото ЕРА

Версия о турецких террористах

3 июля, спустя десять дней после исчезновения Орланди, о ней впервые заговорил папа римский Иоанн Павел II. В своем регулярном обращении к верующим он также первым высказал вслух версию о похищении девушки, заявил о своем близком знакомстве с семьей Орланди и призвал похитителей как можно скорее вернуть Эмануэлу домой.

Два дня спустя, 5 июля, семья Орланди получила первый из серии звонков от предполагаемых похитителей их дочери. Они потребовали освободить из заключения турецкого террориста Мехмета Али Агджу, который двумя годами ранее, в 1981-м, совершил в Риме покушение на понтифика. Иоанн Павел II был тяжело ранен, но выжил, а Агджа был немедленно схвачен, осужден и на момент похищения девушки отбывал срок в итальянской тюрьме.

Момент покушения на Иоанна Павла II, которое совершил Мехмет Али Агджа:

В последующие дни родным и друзьям Орланди, а также журналистам и представителям Ватикана звонили еще 16 раз – как правило, мужчина с выраженным американским акцентом. В этих звонках предполагаемые похитители требовали обмена 15-летней Эмануэлы на террориста Агджу в течение двух недель – до 20 июля.

В качестве доказательств того, что девушка действительно находится в их руках, соратники террориста в своих звонках продемонстрировали запись голоса Эмануэлы. Они также периодически указывали на тайники в Риме, где полиция нашла копию ученического билета Орланди из музыкальной школы и несколько коротеньких записок родителям от нее. В них девушка писала, что с ней все в порядке.

В качестве доказательств того, что девушка действительно находится в их руках, соратники террориста в своих звонках продемонстрировали запись голоса Эмануэлы

Однако ближе к истечению срока ультиматума, установленного похитителями, была найдена также кассета с записью голоса плачущей девушки и ее страдальческих стонов. Дядя Эмануэлы был склонен считать, что на записи действительно ее голос. До конца лета 1983-го поступило еще несколько звонков и заявлений с требованиями освободить Агджу, последнее сообщение в начале сентября получила редакция информагентства Ansa. В нем говорилось, что операция с предложением об обмене Эмануэлы на турецкого террориста "закрыта во всех отношениях".

Многие обозреватели предполагают, что все это время Ватикан вел собственные переговоры с похитителями, о которых не было известно ни семье Орланди, ни полиции. Иоанн Павел II многократно призывал освободить девушку, а впоследствии сказал ее семье, что похищение было связано с международными террористами.

Версия о советских спецслужбах

Сам Мехмет Али Агджа, с личностью которого связывали возможное освобождение Орланди, озвучивал множество противоречивых заявлений о ее судьбе. Приговоренный к пожизненному заключению за покушение на папу римского, он провел в тюрьме 25 лет и вышел на свободу в 2006 году.

За все эти годы Агджа высказывал предположения, что Орланди выкрали члены турецкой националистической организации Серые волки, а также что за ее похищением стоит сам Ватикан – мол, девушка все это время была жива, однако ее удерживают как послушницу в одном из католических монастырей.

Женщина держит портрет Эмануэлы Орланди в Ватикане в 2013 году, пытаясь привлечь внимание папы Франциска / Фото ЕРА

Однако наиболее резонансным было первое заявление террориста, сделанное в июле 1983, в самый разгар эпопеи с требованиями освободить Агджу в обмен на Орланди. Тогда Агдже, в окружении итальянских правоохранителей, разрешили сделать заявление для прессы во внутреннем дворе штаб-квартиры полиции в Риме. Террорист осудил похищение девушки и заявил, что он совершил покушение на Иоанна Павла II при содействии советского КГБ и его болгарского подразделения – а значит, его агенты могли похитить и Эмануэлу Орланди. Мол, именно они теперь и требовали освобождения террориста

Так в истории появился еще и "советский" след. Пресса того времени напоминала, что поляк Иоанн Павел II в начале 80-х поддерживал антисоветское движение Солидарность в Польше, а значит действительно мог стать объектом атаки.

Однако в 1997 году итальянская полиция закрыло дело о возможном похищении девушки агентами, причастными к спецслужбам стран соцлагеря – в связи с отсутствием доказательств.

Версия об итальянской мафии

В 2012 году полиция Рима эксгумировала тело известного итальянского мафиози Энрико де Педиса – как выяснилось, он был похоронен в роскошном саркофаге в старинной базилике в центре города. Эксгумацию провели в рамках нового витка расследования дела исчезнувшей Эмануэлы Орланди.

Поводом для этой операции стал анонимный звонок в телепередачу по розыску людей. "Если хотите раскрыть дело [Орланди], посмотрите, кого похоронили в склепе базилики Сант-Аполлинаре", - сообщил звонивший, упомянув также, что Ватикан был обязан усопшему мафиози некоей "услугой".

Эксгумация тела мафиози Энрико де Педиса в 2012 году - в рамках расследования дела Орланди - привлекла много внимания / Фото ЕРА

В годы исчезновения девушки де Педис возглавлял мафиозную группировку Мальяна, Как раз в начале 80-х группировка вложила значительную часть своих средств в связанный с Ватиканом банк Ambrosiano – крупнейший частный банк Италии. В 1982-м, за год до похищения Орланди, финучреждение обанкротилось.

Чтобы вернуть потерянные деньги и шантажировать Ватикан, банда де Педиса могла похитить Орланди – о такой версии впоследствии заявлял один из членов группировки

Чтобы вернуть потерянные деньги и шантажировать Ватикан, банда де Педиса могла похитить Орланди – о такой версии впоследствии заявлял один из членов группировки. Тем более что отец девушки работал в "банке Ватикана" (Института религиозных дел), который итальянские власти сочли причастным к финансовым злоупотреблениями в банке Ambrosiano и его преднамеренном банкротстве. Италия даже пыталась привлечь к ответственности кардинала Пола Марцинкуса, тогдашнего главу "банка Ватикана", однако Святой Престол отказался сотрудничать со следствием.

Несколько лет спустя, в 1984-м, ватиканский Институт религиозных дел согласился выплатить кредиторам лопнувшего Ambrosiano (включая группировку мафиози де Педиса) более $200 тыс. Как предположила итальянская полиция, часть долга мафия простила церкви как раз за обещание похоронить главу банды Энрико де Педиса в старинной базилике в центре Рима.

В том, что это обещание было исполнено, Италия убедилась лишь после эксгумации тела де Педиса. Однако эта процедура не пролила свет на исчезновение 15-летней девушки. Хотя в одной из ниш рядом с саркофагом мафиози были также обнаружены человеческие останки, не было никаких подтверждений, что они принадлежат Эмануэле Орланди.

Версия о домогательствах церковников

В течение 35 лет, минувших со дня исчезновении молодой девушки, продолжает обсуждаться и версия, связанная с причастностью самого Ватикана к ее похищению. С годами к этому варианту стала склоняться и семья Орланди – в частности, о таких подозрениях заявляли брат Эмануэлы Пьетро и ее отец Эрколь (умер в 2004 году).

Пьетро Орланди ищет свою сестру 35 лет (на фото - в 2012 году)  / Фото ЕРА

Речь идет о версии домогательств к девушке на сексуальной почве со стороны кого-либо католического духовенства Святого Престола. Соответственно, причиной ее исчезновения могла стать попытка скрыть такие факты.

В 2008 году заявление в пользу этой гипотезы сделала племянница ватиканского дипломата Сильвио Одди. По ее словам, Эмануэла состояла в отношениях с одним из кардиналов, и впоследствии была убита, когда на одном из свиданий "что-то пошло не так".

В 2012 году версию на подобную тему озвучил и отец Габриэль Арнот - главный экзорцист Ватикана. Он назвал исчезновение девушки "преступлением с сексуальным мотивом" и рассказал, что в 1980-х в Ватикане якобы устраивали тайные оргии. Для участия в одной из таких оргий и могла быть похищена – а впоследствии убита – Эмануэла Орланди. При этом, по словам Арнота, в ее похищение был также вовлечен один из сотрудников иностранного посольства в Святом Престоле.

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