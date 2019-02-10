Десятки тысяч людей в Сербии снова вышли на антипрезидентские протесты Сегодня, 10:02 44 Цей матеріал також доступний українською EPA Требуют свободу СМИ EPA

В субботу, 9 февраля, в городах Сербии десятки тысяч человек вышли на акцию протеста против политики президента Александара Вучича.

Об этом сообщает AFP.



Протестующие требовали создания справедливых условий для выборов и свободы СМИ. В частности, митингующие призывают уволить руководство государственного телеканала RTS.

В Сербии не прекращают протестовать против Вучич 9 февраля 2019. В городах Сербии десятки тысяч человек вышли на акцию протеста против политики президента Вучича

Протесты с требованием отставки Вучича продолжаются в Сербии десятую неделю подряд.

Акции протеста начались после того, как 23 ноября в городе Крушевац на юге Сербии неизвестные избили оппозиционера Борко Стефановича.

Политическая группа Альянс за Сербию, которая объединила около 30 оппозиционных партий, является движущей силой протестов и обвиняет Сербскую прогрессивную партию Вучича в нападении на Стефановича. Власти отрицают свою причастность.

Президент в Сербии играет преимущественно номинальную роль, однако партия Вучича доминирует в парламенте с 2012 года. Сам он был избран на пятилетний срок на пост президента в 2017 году после того, как занимал пост премьер-министра.