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Десятки тысяч людей в Сербии снова вышли на антипрезидентские протесты

Сегодня, 10:02
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EPA

Требуют свободу СМИ

В субботу, 9 февраля, в городах Сербии десятки тысяч человек вышли на акцию протеста против политики президента Александара Вучича.

Об этом сообщает AFP.

Протестующие требовали создания справедливых условий для выборов и свободы СМИ. В частности, митингующие призывают уволить руководство государственного телеканала RTS.

В Сербии не прекращают протестовать против Вучич

9 февраля 2019. В городах Сербии десятки тысяч человек вышли на акцию протеста против политики президента Вучича

Протесты с требованием отставки Вучича продолжаются в Сербии десятую неделю подряд.

Акции протеста начались после того, как 23 ноября в городе Крушевац на юге Сербии неизвестные избили оппозиционера Борко Стефановича.

Политическая группа Альянс за Сербию, которая объединила около 30 оппозиционных партий, является движущей силой протестов и обвиняет Сербскую прогрессивную партию Вучича в нападении на Стефановича. Власти отрицают свою причастность.

Президент в Сербии играет преимущественно номинальную роль, однако партия Вучича доминирует в парламенте с 2012 года. Сам он был избран на пятилетний срок на пост президента в 2017 году после того, как занимал пост премьер-министра.

Теги:   Сербия Акция протеста Александар Вучич

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