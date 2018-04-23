Десятки тысяч людей вышли на улицы Еревана, радуясь отставке премьера Саргсяна

В столице Армении Ереване десятки тысяч людей собрались на площади Республики, чтобы отпраздновать отставку Сержа Саргсяна с поста премьер-министра.

Как сообщает Интерфакс-Украина, праздничная атмосфера царит также в остальных городах Армении.

Полиция Армении сообщила, что движение по городу перегружено, просит граждан проявлять взаимное уважение, выражает готовность содействовать мирным собраниям.

Лидер протестного движения Никол Пашинян выступая перед демонстрантами, сообщил, что "победный митинг" начнется на площади Республики в 18:30, сообщает Радио Азатутюн.

Он объяснил, что в последние 24 часа был в полной изоляции и ему необходимо время, чтобы ознакомиться со всей информацией.

Ранее Серж Саргсян заявил об уходе в отставку с поста премьер-министра.

"Никол Пашинян был прав. Я ошибся. У создавшейся ситуации несколько решений, но ни на одно я не пойду. Это не по мне. Я оставляю пост руководителя страны, пост премьер-министра Армении. Уличное движение против моего премьерства, я выполняю ваше требование", - заявил Саргсян.

Напомним, 16 апреля в центре Еревана демонстранты вышли на протест против выдвижения на пост премьер-министра Армении сторонника Кремля и бывшего президента страны Сержа Саргсяна, правившего государством с 2008 по 2018 год.

Лидер оппозиции Никол Пашинян объявил о начале "бархатной" революции.