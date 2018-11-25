Десятки тысяч людей в Испании протестуют против насилия над женщинами

25 ноября, в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин в городах Испании вышли протестовать более десяти тысяч людей.
Об этом сообщает Reuters.
Среди протестующих было много женщин, которые когда-либо были жертвами насилия. В Мадриде протест закончился чествованием памяти 44 женщин, убитых в Испании в прошлом году путем домашнего насилия.
В этом году женщины по всей Испании уже провели более сотни митингов в знак протеста против гендерного неравенства. Два крупнейших профсоюза заявили, что в забастовках приняли участие около 6 миллионов женщин.
По данным Генерального совета судебных органов, испанские суды получили более 166 тысяч жалоб относительно гендерного насилия в 2017 году, что на 16 процентов больше, чем в 2016 году.
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Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин был установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2000-м году. Дата выбрана на честь памяти сестёр Мирабаль, убитых в Доминиканской Республике 25 ноября 1960 года.
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