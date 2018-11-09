Десятки тысяч человек покидают дома: в Калифорнии не утихают лесные пожары

В Калифорнии несколько дней не прекращаются лесные пожары

Более 70 тысяч семей в районе Лос-Анджелеса и более 90 тысяч человек на севере Калифорнии вынуждены покинуть свои дома из-за лесных пожаров.

Об этом сообщает Reuters.

"Сразу три лесных пожара, которые быстро распространяются, охватили Калифорнию утром пятницы, один из которых привел к эвакуации 75 тыс. домов", - сказано в сообщении.

Добровольная эвакуация более 70 тыс. семей была вызвана из-за пожара Woolsey Fire и стремительно распространяется в графстве Вентура. Пламя угрожает жителям города Саузанд Оукс.

Стихия уже охватила часть округа Лос-Анджелеса, в том числе вдоль федеральной трассы 101, а также в районах Калабасас и Агора-Хиллз. Она привела к частичному прекращению движения по автостраде.

Напомним, что 8 октября 2017 года в Северной Калифорнии начались масштабные лесные пожары. В результате погибли 42 человека. Пострадало более 3 тысяч автомобилей, а также больше 7 тысяч домов и других объектов недвижимости, в основном в северной части штата, где расположены винодельческие районы.