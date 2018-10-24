Десятки русских пьяниц: вице-премьер Италии назвал причину аварии эскалатора в метро Рима

Вице-премьер, глава МВД Италии Маттео Сальвини назвал причину аварии эскалатора на станции метро Repubblica в Риме, в результате которой пострадали более 20 человек.
По его словам, происшествие спровоцировали пьяные российские туристы.
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"Это были десятки пьяниц, которые устроили беспорядки. Это псевдоболельщики российской команды. Эскалатор сломался, потому что люди прыгали на нем", - цитирует Сальвини Il Messaggero.
Ранее сообщалось, что в Риме на станции метро Repubblica сломался эскалатор, когда по нему спускались болельщики московской футбольной команды ЦСКА.
В результате инцидента пострадали 24 человека, среди которых четверо граждан Украины.
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