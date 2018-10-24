24 октября 2018, среда

Десятки русских пьяниц: вице-премьер Италии назвал причину аварии эскалатора в метро Рима

3 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Премьер Италии отметил, что россияне прыгали по эскалатору

Премьер Италии отметил, что россияне прыгали по эскалатору

Вице-премьер, глава МВД Италии Маттео Сальвини назвал причину аварии эскалатора на станции метро Repubblica в Риме, в результате которой пострадали более 20 человек.

По его словам, происшествие спровоцировали пьяные российские туристы.

"Это были десятки пьяниц, которые устроили беспорядки. Это псевдоболельщики российской команды. Эскалатор сломался, потому что люди прыгали на нем", - цитирует Сальвини Il Messaggero.

Ранее сообщалось, что в Риме на станции метро Repubblica сломался эскалатор, когда по нему спускались болельщики московской футбольной команды ЦСКА.

В результате инцидента пострадали 24 человека, среди которых четверо граждан Украины.

Российский ЦСКА играл в Риме матч Лиги чемпионов против итальянской Ромы. Встреча завершилась поражением московского клуба со счетом 0:3.

Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене

До конца ноября дешевле на 110 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.

Ваш промокод для оплаты онлайн — 89790834

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове