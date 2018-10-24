Десятки русских пьяниц: вице-премьер Италии назвал причину аварии эскалатора в метро Рима

Премьер Италии отметил, что россияне прыгали по эскалатору

Вице-премьер, глава МВД Италии Маттео Сальвини назвал причину аварии эскалатора на станции метро Repubblica в Риме, в результате которой пострадали более 20 человек.

По его словам, происшествие спровоцировали пьяные российские туристы.

"Это были десятки пьяниц, которые устроили беспорядки. Это псевдоболельщики российской команды. Эскалатор сломался, потому что люди прыгали на нем", - цитирует Сальвини Il Messaggero.

Ранее сообщалось, что в Риме на станции метро Repubblica сломался эскалатор, когда по нему спускались болельщики московской футбольной команды ЦСКА.

В результате инцидента пострадали 24 человека, среди которых четверо граждан Украины.

Российский ЦСКА играл в Риме матч Лиги чемпионов против итальянской Ромы. Встреча завершилась поражением московского клуба со счетом 0:3.