Российские миллиардеры прячут свои яхты на Мальдивах, опасаясь санкций Запада — Reuters

3 марта, 07:10
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Олег Дерипаска (Фото:EVGENIA NOVOZHENINA / Reuters)

Олег Дерипаска (Фото:EVGENIA NOVOZHENINA / Reuters)

Как минимум пять суперъяхт, принадлежащих российским миллиардерам, стоят на якоре или курсируют к Мальдивам, островному государству в Индийском океане, у которого нет договора об экстрадиции с США.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные отслеживания судов.

Поздно вечером в среду Forbes сообщил, что власти Германии арестовали 156-метровую яхту российского миллиардера Алишера Усманова, который попал под санкции ЕС. Ее стоимость оценивается в $600 млн.

Cуперъяхта Clio, принадлежащая основателю алюминиевого гиганта Русал Олегу Дерипаске, который в 2018 году попал под санкции США, стоит на якоре у столицы Мальдив Мале, свидетельствуют данные MarineTraffic.

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Яхта Titan, принадлежащая Александру Абрамову, соучредителю сталелитейной компании Евраз, прибыла к Мальдивам 28 февраля.

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В водах Мальдивских островов находятся яхты еще троих российских миллиардеров, в том числе 88-метровая Nirvana самого богатого человека России Владимира Потанина.

США и ЕС уже объявили несколько пакетов жестких санкций против РФ.

Запад планирует также ударить по активам богатых россиян.

«Не сомневайтесь: мы заморозим их другие активы тоже. Их яхты и модные автомобили», — заявила 1 марта президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Редактор: Татьяна Литвинчук

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Теги:   Алишер Усманов Санкции Запада Владимир Потанин Олег Дерипаска

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