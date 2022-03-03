Российские миллиардеры прячут свои яхты на Мальдивах, опасаясь санкций Запада — Reuters 3 марта, 07:10 Цей матеріал також доступний українською Олег Дерипаска (Фото:EVGENIA NOVOZHENINA / Reuters)

Как минимум пять суперъяхт, принадлежащих российским миллиардерам, стоят на якоре или курсируют к Мальдивам, островному государству в Индийском океане, у которого нет договора об экстрадиции с США.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные отслеживания судов.

Поздно вечером в среду Forbes сообщил, что власти Германии арестовали 156-метровую яхту российского миллиардера Алишера Усманова, который попал под санкции ЕС. Ее стоимость оценивается в $600 млн.

Cуперъяхта Clio, принадлежащая основателю алюминиевого гиганта Русал Олегу Дерипаске, который в 2018 году попал под санкции США, стоит на якоре у столицы Мальдив Мале, свидетельствуют данные MarineTraffic.

Яхта Titan, принадлежащая Александру Абрамову, соучредителю сталелитейной компании Евраз, прибыла к Мальдивам 28 февраля.

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В водах Мальдивских островов находятся яхты еще троих российских миллиардеров, в том числе 88-метровая Nirvana самого богатого человека России Владимира Потанина.

США и ЕС уже объявили несколько пакетов жестких санкций против РФ.

Запад планирует также ударить по активам богатых россиян.

«Не сомневайтесь: мы заморозим их другие активы тоже. Их яхты и модные автомобили», — заявила 1 марта президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

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