В Англии жители деревни Барнем (графство Саффолк) проводят символический «референдум», чтобы выразить недовольство планами размещения мигрантов в этой местности.

Об этом сообщает BBC. Инициатором выступила независимая ассоциация жителей Барнема.

Сегодня, 21 ноября, жители деревни отправятся на избирательные участки для символического голосования за выход из состава Великобритании. Это произошло после того, как правительство определило базу Королевских ВВС Барнем в качестве потенциального места размещения 931 мигранта.

Реклама

Местные жители и участники ультраправых группировок недовольны этим решением, что спровоцировало несколько демонстраций против предоставления убежища. Одна из акций протеста прошла в августе этого года, пишет The Guardian.

Голосование не имеет юридической силы для изменения конституционного статуса, однако организаторы надеются, что таким образом они продемонстрируют свою позицию, а правительство их услышит.