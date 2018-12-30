Der Spiegel отстранило двух редакторов после скандала с выдуманными материалами Сегодня, 16:58 121 Цей матеріал також доступний українською Клаас Релотиус

Немецкое издание Der Spiegel отстранило от работы двух редакторов после скандала с выдуманными материалами журналиста Клааса Релотиуса.

Об этом сообщает RTE со ссылкой на внутреннее письмо издания.

Согласно письму, действие контрактов шеф-редакторов Ульриха Фихтера и Маттиаса Гейера приостановлено до завершения расследования внутренней комиссии.

Отмечается, что редакторы "могли осознавать", что публикуемые репортажи были неправдивыми.

Ранее сообщалось, что скандальный экс-журналист Der Spiegel Клаас Релотиус собирал с читателей "пожертвования для сирот" на собственные нужды.

У прославленного журналиста Spiegel, который выдумывал истории, отобрали награды

Напомним, что немецкий еженедельный журнал Der Spiegel разоблачил собственного журналиста Клааса Релотиуса, который годами фабриковал истории и героев в своих материалах.

В Der Spiegel заявили, что 33-летний журналист признался в использовании фейков по крайней мере в 14 из почти 60 статей, которые он написал для журнала и сайта. Клаас Релотиус подделывал свои статьи, придумывая героев и диалоги для своих материалов.

Отмечается, что журналист уже разорвал контракт с изданием.