Брянские депутаты предложили россиянам оплачивать «расходы на ПВО» 15 марта, 18:31 Пожары на нефтебазах в Брянске (Фото:Типичный Брянск via Telegram)

В Брянской области страны-агрессора России депутаты предложили включить в коммунальные платежи россиян часть расходов на «работу средств ПВО». На это обратил внимание Telegram-канал ЧТД.

На сайте областной думы 10 марта появилось сообщение по итогам совещания, которое прошло накануне. Там было сказано, что местные российские депутаты рассмотрели «инициативу» члена госдумы Андрея Картаполова и «предложили проработать механизм имплементации в коммунальные платежи для населения части расходов на обеспечение работы средств ПВО для защиты области от террористических атак».



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Как пишет Медуза, позже это сообщение отредактировали, а затем оно перестало открываться. В Брянской областной думе заявили, что сайт недоступен из-за «массированной хакерской атаки». Информацию о расходах на ПВО назвали «фейком».



Глава аппарата Брянской облдумы Евгений Бобовский сказал российским пропагандистам РБК, что сообщение на сайте о расходах на ПВО якобы опубликовали хакеры, а «данная инициатива [Андрея Картаполова] не вносилась никаким комитетом, не было таких решений».

