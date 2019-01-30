Депутата британского парламента посадили в тюрьму за превышение скорости и ложь
В Великобритании
депутата Палаты общин Фиону Онасанью приговорили к трем месяцам тюрьмы за
превышение скорости и ложь.
Кроме того, ее
исключили из Лейбористской партии, от которой она была избрана в 2017 году,
передает BBC.
Как сообщается, в
июле того же года полицейские камеры зафиксировали, что автомобиль депутата
ехал со скоростью в 66 км/ч в зоне с ограничением в 50 км/ч.
Кроме того, во
время следствия она утверждала, что хотя машина и принадлежит ей, за рулем в
тот момент якобы находился ее брат.
Несмотря на слова
подсудимой, сторона обвинения представила в суде доказательства того, что она
не только лично управляла автомобилем, но и обменивалась во время движения текстовыми
сообщениями.
Таким образом Онасанья
стала первым с 1991 года действующим британским парламентарием, приговоренным к
тюремному заключению.