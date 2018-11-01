01 ноября 2018, четверг

Депутат заксобрания обратился в Генпрокуратуру РФ с призывом запретить рэп-концерты

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Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров написал письмо генеральному прокурору РФ Юрию Чайке, в котором попросил временно запретить проведение рэп-концертов в России.

Петров считает, что "в среде рэп-музыки чаще происходят стычки, драки и иные противоправные действия", - передает РИА Новости.

Также он отметил, что рэп-музыканты "открыто пропагандируют суицид, наркоманию, экстремизм, сатанизм и революционные действия".

"Прошу вас принять меры прокурорского реагирования в части проведения мероприятий по недопущению проведения псевдомузыкальных собраний и официальных концертов рэперов на территории России до момента нормализации ситуации в молодежной среде", - заявил Петров.

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