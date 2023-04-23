Румынская сенатор, которая раньше предлагала аннексировать часть Украины, выкрикнула «Слава Москве» на заседании парламента 23 апреля, 15:18 Румынская сенатор Диана Шошоаке известная своей пророссийской позицией (Фото:Diana Iovanovici Sosoaca / Facebook)

Одиозная сенатор парламента Румынии Диана Шошоакэ, которая предлагала аннексировать часть Украины, теперь выкрикнула «Слава Москве» во время заседания парламента.

Скандал начался почти сразу, как сенатор, подошла к микрофону со своим ноутбуком для выступления. Она заявила, что повестки дня заседания нет на сайте, а ссылка на документы, которые должны были обсуждаться, не открывалась, пишет румынское издание ziare.com.

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Один из ее парламентских коллег посоветовал сменить VPN, потому что он «на московском режиме и поэтому не работает». Так политик, видимо, намекнул на связь Шошоакэ с Москвою.

Шошоакэ в ответ заметила, что ноутбук ей выдал Сенат, а вход осуществляется по Wi-Fi парламента.

«Значит, эта палата находится на прямой связи с Путиным, а VPN — из Москвы. Так что Сенат предал, Сенат путинский, это путинский ноутбук, с путинским ВПН, с путинским вайфаем. Слава Москве», — выкрикнула Шошоакэ с трибуны.

В марте Диана Шошоакэ внесла в румынский парламент законопроект, которым предлагала аннексировать часть территорий Украины. В документе она упомянула Северную Буковину, Герцу, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и остров Змеиный.

В МИД Украины тогда заявили, что будут инициированы санкции в отношении Шошоакэ как лица, создающего угрозу национальной безопасности страны.

Диана Шошоаке — юрист, основательница партии S.O.S и внефракционный сенатор в парламенте Румынии. Ее не раз критиковали за связи с Россией. В частности, после полномасштабного вторжения в Украину в марте 2022 года она вместе с еще тремя парламентариями встретилась с послом России в Бухаресте, обсуждая «позицию нейтралитета Румынии» относительно вторжения.

