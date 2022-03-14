Депутат Сейма Латвии сложил мандат и уехал добровольцем в Украину 14 марта, 14:26 Цей матеріал також доступний українською Юрис Юрашс (Фото:LSM.lv)

Депутат Сейма Латвии от партии Консервативные Юрис Юрашс написал заявление о сложении мандата. Это связано с его решением отправиться защищать Украину добровольцем.

Об этом сообщает LSM.

«То, что мы говорим: что Украина сейчас борется не только за свою свободу, но и за нашу — в том числе Латвии и Евросоюза. Я считаю, наш долг — сделать все возможное, чтобы способствовать нашей всеобщей победе», — сказал он.

Юрашс в свое время окончил Латвийскую полицейскую академию и несколько лет возглавлял отдел оперативных разработок Бюро предотвращения и борьбы с коррупцией.



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