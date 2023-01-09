«Открытка» оккупантам. Финский депутат заказал надпись на украинском снаряде 9 января, 22:01 Надпись на снаряде (иллюстративное фото) (Фото:Yle via SignMyRocket.com)

Глава финской парламентской комиссии по иностранным делам Юсси Халла-ахо заказал надпись на артиллерийском снаряде защитников Украины. Об этом сообщает финское издание Yle.

Сервис SignMyRocket позволяет нанести на снаряд любую надпись. Его создали волонтеры, собирающие средства на помощь ВСУ. По данным волонтеров, им удалось собрать в общей сложности около 1 млн евро. Представитель сервиса Антон Соколенко заявил Yle, что на первом месте по количеству донатов — граждане США, на втором месте — финны.



Видео дня

Финский депутат сообщил о покупке надписи у себя в Facebook, отреагировав на дискуссию о «демонизации врага» в газете Helsingin Sanomat.

«Если в сложившейся ситуации убийство российских солдат — правильно и необходимо, то и все, что способствует этому, является правильным и необходимым», — сказал он.

Ранее надписи на снарядах также заказали профессор, полковник разведуправления Финляндии в отставке Мартти Й. Кари и писательница Софи Оксанен. Профессор рассказал, что в 1940 году его отец был ранен во время отражения российской агрессии, а на это Рождество его семья имела возможность выстрелить по российским захватчикам под Бахмутом 155-мм снарядом с соответствующим посвящением.

Президент Финляндии Саули Ниинисте в начале января заявил, что российский диктатор Владимир Путин просчитался с полномасштабным вторжением в Украину. Он сравнил его с советским тираном Иосифом Сталиным, напавшим на Финляндию в 1939 году.

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала подписал один из модернизированных танков Т-72, которые готовятся передать Украине.