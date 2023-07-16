«Мы в критическом состоянии». Депутат австрийского парламента рассказала о зависимости ее страны от газа из РФ 16 июля, 22:34 Депутат австрийской партии Зеленые Ева Эрнст-Дзиджич считает, что ее страна критически зависит от российского газа (Фото:Ewa Ernst-Dziedzic/Facebook)

Спикер австрийской партии Зеленые Ева Эрнст-Дзиджич считает, что Австрия слишком сильно зависит от энергоресурсов страны-агрессора РФ, а значит способствует поступлению средств для продолжения агрессии против Украины.

Об этом она рассказала в интервью для Укринформ.

На вопрос журналистов, готова ли Австрия полностью перестать быть зависимой от российского газа, депутат ответила следующим образом:

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«Политически мы хотим отказаться от него. Но с юридической точки зрения это не так просто, потому что OMV является не только государственной, но и частной компанией. И есть контракты. Мы не можем сказать частным компаниям в Австрии: „Убирайтесь оттуда сейчас же, немедленно!“. Вместо этого мы должны шаг за шагом становиться более независимыми».

Эрнст-Дзиджич считает, что отказ от поставок российских углеводородов «происходит слишком медленно».

«Это ужасно, что мы платим в российскую военную копилку с этими контрактами. Я считаю это неприемлемым. И в то же время мы замечаем, как Россия сделала такие страны, как Австрия, зависимыми от нее с помощью этой „мягкой силы“. И как трудно сейчас этим странам выйти из этого состояния, потому что, конечно, нам тоже надо греться. Это происходит слишком медленно. Это очень обидно. Мы здесь находимся в таком затруднительном положении», — заявила представительница австрийской партии Зеленых.

По ее мнению, только санкции против России дают свой эффект, а ограничения следует вводить на олигархов и бизнесменов из близкого окружения российского диктатора Владимира Путина.

«Я с самого начала говорила: если мы хотим заставить Россию прекратить эту войну, то мы должны оказывать давление и на людей, которые поддерживают Путина. Это богатые люди, олигархи, бизнесмены. Это означает: если мы заморозим их счета, если не будут иметь доходов, то тогда они также выступят против этой войны. Не раньше. Если же они будут иметь выгоду от войны, они и в дальнейшем будут поддерживать Путина», — резюмировала Ева Эрнст-Дзиджич.

Власть Австрии занимает нейтральную позицию с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, однако ряд компаний, как Raiffeisen Bank International и национальная нефтегазовая компания OMV, продолжают работать как в России, так и с российскими компаниями. 1 июня федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что его страна готовится к остановке транзита российского газа в Австрию.

29 июня австрийские власти выступают против предоставления гарантий безопасности для Украины от Евросоюза. 3 июля Австрия заявила, не будет препятствовать транзиту оружия в Украину через территорию своей страны, а также планирует присоединится к европейской системе ПВО из-за войны России против Украины.