Депутат госдумы РФ, фантазировавший об изнасиловании черепахи, пригрозил убить немецкого журналиста — видео

7 августа, 11:37
Алексей Журавлев заявил, что готов расправиться с журналистом лично (Фото:Скриншот видео adagamov/Twitter)

Алексей Журавлев заявил, что готов расправиться с журналистом лично (Фото:Скриншот видео adagamov/Twitter)

Скандальный депутат госдумы РФ Алексей Журавлев, известный своими бреднями о «балаганах для зоофилов» в ЕС, в которых якобы насилуют черепах, пригрозил убийством немецкому журналисту.

О своих преступных намерениях он заявил в прямом эфире на канале Россия-1.

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«Я хочу этому нацику… а мне наплевать (реакция на замечание за кадром — ред)… сказать. Су*а, мы все придем, и всех вас убьем! Пускай думает», — пообещал Журавлев.

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При этом даже ярый кремлевский пропагандист Евгений Попов оказался не в восторге от таких высказываний, предупредив российского депутата, что о таком по телевидению говорить не стоит.

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«А мне наплевать. А мне наплевать! Я туда поеду, если я его там увижу…», — ответил ему представитель кремлевского режима.

https://twitter.com/adagamov/status/1556152141710036997

Это уже далее не первый случай неадекватных заявлений Журавлева.

https://www.youtube.com/watch?v=iFTa0LvEyV4

Напомним, что, кроме фантазий о черепахах, он также известен тем, что до начала российского вторжения в Украину утверждал, что отправится туда «добровольцем» в первых рядах, однако в итоге так никуда и не поехал.

https://twitter.com/_Fashington/status/1494948649364774917
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   СМИ Российская агрессия Госдума Россияне Российская пропаганда Депутат Журналист Война России против Украины

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