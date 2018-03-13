Депутат британского парламента получила подозрительный пакет с липкой жидкостью

За последние два дня в парламент Британии доставили три подозрительные посылки

Депутат парламента Великобритании Рупа Гук получила подозрительную посылку в свой офис.

Как сообщает ВВС, пакет открыл один из сотрудников офиса, в нем была липкая жидкость.

Сотрудника отправили в больницу в целях предосторожности.

Содержимое пакета исследует полиция.

Отмечается, что за последние два дня в парламент Британии были доставлены еще две подобные посылки с подозрительными веществами, однако полиция после проверки не нашла ничего опасного.

Напомним, 4 марта бывший российский двойной агент Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре The Maltings в Солсбери.

Скрипаль с дочкой до сих пор в реанимации в критическом состоянии. По предварительным данным, они подверглись воздействию отравляющего вещества нервно-паралитического действия.

Власти Великобритании подозревают, что к отравлению причастен Кремль, и уже пригрозили РФ частичным бойкотом ЧМ-2018 по футболу. СМИ же заговорили о скором введении Лондоном новых санкций.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о высокой вероятности причастности РФ к отравлению Скрипаля. Мэй также заявила, что посол России был вызван для дачи объяснений, было ли отравление "акцией, прямо санкционированной из Москвы", или вещество было использовано без ведома Москвы, в результате его кражи со складов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не будет отвечать на ультиматум Лондона в связи с отравлением бывшего российского разведчика.