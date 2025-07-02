Трамп выступил за депортацию опасных преступников, даже если они граждане США

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна должна избавиться от опасных преступников, в том числе тех, кто находится в стране уже давно и даже родился в США.

В эфире Right Side Broadcasting он уточнил, что это будет следующее «общее дело».

По его словам, в стране находится значительное количество людей, которых он охарактеризовал как чрезвычайно опасных. Это те, кто нападает внезапно, нанося серьезный вред другим, или прибегает к насилию на улицах.

Трамп отметил, что такие лица не являются новыми для США — многие из них проживают в стране длительное время, а некоторые даже родились здесь. Президент подчеркнул важность решения этой проблемы, предположив, что очищение страны от таких лиц может стать следующим важным приоритетом.

«И в то же время у нас есть много опасных людей, которые уже давно здесь — те, кто бьют людей сзади по голове битой, когда те не смотрят, и убивают их; те, кто штырят ножом, когда вы просто идете по улице. Они не новички для нашей страны. Они — часть нашей страны уже давно. Многие из них родились в этой стране. Я думаю, мы должны и их тоже убрать отсюда, если честно. Возможно, это будет наше следующее общее дело. Потому что мы о них забываем. А среди них очень опасные люди… Это больные люди. Я хотел бы и их убрать из нашей страны», — подчеркнул Трамп.

Ранее Трамп решил рассмотреть депортацию американского миллиардера и изобретателя Илона Маска за то, что тот раскритиковал налоговый законопроект, назвав его «абсолютно безумным и деструктивным».