Денисова не смогла встретиться с политзаключенными в России из-за проблем российского законодательства - экс-омбудсмен Лутковская

Украинский омбудсмен Людмила Денисова во время встречи с российским омбудсменом Татьяной Москальковой

Украинский омбудсмен Людмила Денисова не смогла встретиться с украинскими политзаключенными в Российской Федерации из-за проблем российского законодательства.

Такое мнение озвучила экс-уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

"В данном случае Людмила Денисова столкнулась с проблемой российского законодательства, которое вообще не предусматривает функции национального превентивного механизма; они [россияне, - Ред.] не являются стороной Факультативного протокола к Конвенции ООН против пыток, соответственно омбудсмен Российской Федерации не имеет такой большой и всеобъемлющей мониторинговой функции. Даже если бы такая функция и была, это [посещение политзаключенных, - Ред.] возможно только в случае, если вместе с вами находится омбудсмен Российской Федерации", — сообщила она.

Лутковская отметила, что украинский омбудсмен, согласно украинскому законодательству, имеет право в качестве эксперта привезти вместе с собой на мониторинг мест лишения свободы гражданина любого государства.

Напомним, 9 июня президент Украины Петр Порошенко провел переговоры с главой РФ Владимиром Путиным для освобождения украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых в российских тюрьмах.

14 июня уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова отправилась в Россию, чтобы посетить пленников. Однако по состоянию на этот момент ей отказали во встрече с Олегом Сенцовым (российская сторона в этом случае заявила о нарушении договоренностей), Николаем Карпюком, Романом Сущенко.

Денисова 18 июня в закрытом режиме провела встречу со своей российской коллегой уполномоченной по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что недопуск украинского омбудсмена в колонию к Олегу Сенцову и Николаю Карпюку не означает срыв договоренностей, достигнутых между Владимиром Путиным и Петром Порошенко.