В Беларуси приговорили к 13 годам колонии журналиста Ивашина, который рассказывал о бывших беркутовцах в беларусском ОМОНе 15 сентября, 00:03 Беларусский политзаключенный журналист Денис Ивашин (Фото:spring96.org)

Беларусский журналист-расследователь Денис Ивашин в среду, 14 сентября, был приговорен к 13 годам и одному месяцу колонии усиленного режима.

Как сообщает Беларусская ассоциация журналистов, суд начался 15 августа и проходил в закрытом режиме. Силовики режима Александра Лукашенко задержали Ивашина в марте 2021 года, через несколько дней после того, как он опубликовал расследование о бывших сотрудниках Беркута, которые присоединились к беларусскому ОМОНу и участвовали в разгоне протестов в Беларуси. За время ареста у журналиста умерла бабушка, но ему не дали с ней проститься, он пережил сердечный приступ и заразился неизвестной инфекцией из-за антисанитарии в СИЗО.



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Беларусский КГБ обвинил Ивашина в «сотрудничестве с украинской разведкой», режим Лукашенко вменил ему «госизмену» и «вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел». По данным правозащитного центра Вясна, по состоянию на 14 сентября в Беларуси 1337 политзаключенных.

Денис Ивашин — журналист-расследователь, работавший в издании Новы час и международном волонтерском расследовательском сообществе InformNapalm. Он гражданин Беларуси со статусом зарубежного украинца, был активным участником Революции Достоинства и помогал рассказывать о преступлениях в ходе российской агрессии.



В марте 2021 года Ивашин сообщил, что в рядах беларусского МВД служат более десяти бывших сотрудников украинского спецподразделения Беркут, которые сбежали в Беларусь сразу после Революции Достоинства. Суд обязал его выплатить «компенсацию» девяти бывшим беркутовцам, сообщает InformNapalm.

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