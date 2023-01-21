В Украине на фронте погиб еще один американец — бывший «морской котик» военного подразделения ВМС США 21 января, 16:12 Дэниел Свифт был бывшим «морским котиком» — членом военного подразделения специального назначения (SEAL) (Фото:Official US Navy photo by Photographer’s Mate 2nd Class Eric S. Logsdon, Naval Special Warfare Command Public)

В Украине на фронте 18 января погиб бывший член военного подразделения специального назначения (SEAL) Дэниел Свифт. Об этом сообщает Time со ссылкой на заявление представителя Военно-морских сил США.

Американец был оператором специальных боевых действий 1-го класса и воевал в подразделении вместе с украинскими военными. По словам чиновника, Свифт погиб в результате ранения во время атаки российских оккупантов на востоке Украины.

Видео дня

«Мы можем подтвердить недавнюю смерть гражданина США, воюющего в Украине. Мы поддерживаем связь с его семьей и оказываем всю возможную консульскую помощь. Из уважения к личной жизни семьи в это тяжелое время нам больше нечего добавить», — подтвердили гибель американца в Госдепе, не называя его имени.

Дэниел Свифт родом из штата Орегон. Он присоединился к рядам ВМС США в 2005 году, а в 2006-м завершил подготовку по программе для «морских котиков», пишет CNN. С начала 2014 года до конца 2015-го он взял перерыв в службе. Последним местом службы Свифта было подразделение специальных боевых действий на Западном побережье. В американских ВМС подтвердили, что он находился в статусе «активного дезертира» с 11 марта 2019 года, не уточнив деталей. Как долго Свифт воевал в Украине, сейчас неизвестно.