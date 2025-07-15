Путин выдал паспорт американцу, который два года шпионил на Россию из Украины

Американец США Дэниел Мартиндейл, который прожил в Украине два года и шпионил для страны-агрессора, получил российский паспорт по указу диктатора Владимира Путина. Об этом сообщили российские пропагандисты из ТАСС и РИА Новости.

Церемонию вручения паспорта провели в представительстве террористической группировки «ДНР» в Москве. Мартиндейл также получил «орден ДНР». Кремлевская марионетка Денис Пушилин заявил, что паспорт Мартиндейлу выдают по указу Путина «как высшую форму государственной благодарности, знак особого доверия и уважения».

Реклама

Шпион заявил, что страна-агрессор для него символизирует «традиционные ценности». По его словам, он хочет жить в оккупированном Мариуполе или Крыму. Российские пропагандисты также написали, что Мартиндейл «поблагодарил российских военных», совершающих военные преступления на украинской территории.

2 ноября 2024 года в Москве состоялась пресс-конференция Дэниела Мартиндейла, на которой тот заявил, что в течение двух лет передавал Москве координаты украинских военных объектов.

В феврале 2025 года The Wall Street Journal опубликовала интервью с американцем, в котором было сказано, что он находится в Москве и за его передвижениями пристально следят российские спецслужбы.

Как писала WSJ, для Мартиндейла Россия символизировала «традиционные ценности», от которых, по его мнению, отказались США. В начале 2000-х американец с семьей побывал на Дальнем Востоке, где ему показали заброшенные колхозы и участки земли, и с тех пор он мечтал туда переехать, жениться на россиянке и заняться фермерством.

В 2018 году Мартиндейл приехал в Россию и начал преподавать английский во Владивостоке, но через год был депортирован за нарушение трудового законодательства с запретом возвращаться в течение пяти лет. После начала полномасштабного вторжения РФ американец на велосипеде приехал в Украину из Польши, где в то время жил. Он связался с российскими оккупантами через аккаунт в Telegram и «попросил о возможности встретиться», после чего его направили «дальше на восток».

Мартиндейл поселился в селе Богоявленка Донецкой области, которое контролировали Силы обороны, отслеживал перемещения и позиции украинских войск, в том числе местоположение командного центра, и передавал данные оккупантам. Параллельно он помогал местным жителям собирать дрова и чинить крыши, поврежденные российскими обстрелами. После российского наступления на село осенью 2024 года его вывели на захваченную территорию и с конвоем отправили на территорию страны-агрессора, проверив на детекторе лжи.