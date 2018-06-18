Денежные переводы поддерживают каждого седьмого жителя планеты. Сколько и на что тратят граждане из заработанного за рубежом

Большинство трудовых мигрантов присылают домой 200-300 долларов несколько раз в год

800 млн людей живут за счет денежных переводов родственников, которые зарабатывают в других странах. Об этом сообщает ООН. Организация подсчитала: в мире всего около 250 млн международных мигрантов, из них 200 млн - трудовых. Родственные денежные переводы поддерживают каждого седьмого жителя планеты. Об этом - в сюжете Радио НВ.

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В среднем большинство трудовых мигрантов присылают домой 200-300 долларов несколько раз в год, говорится в отчете ООН. Ожидается, что в период с 2015 до 2030 года трудовые мигранты отправят домой 6,5 триллионов долларов.

Около 75% перечисленных денег идут на еду, медикаменты, оплату жилья и обучение детей.

Объем частных денежных переводов в Украину в 2017 году составил более 9 млрд долларов

Остальные 25% или 100 млрд долларов превращают в накопления или вкладывают в собственное дело. Половина всех средств, которые отправляют работники, поступают в сельскую местность, где сегодня сосредоточено 75% самых бедных жителей планеты.

Отправлять деньги дорого из-за разницы валют и комиссий. За переводы трудовые мигранты переплачивают 7% от каждой суммы перевода. Одна из целей устойчивого развития повестки 2030 года - снизить стоимость транзакций до 3%. В этом вопросе ООН надеются на технологические инновации современности такие, как блокчейн и интернет-транзакции.

Страны, для которых трудовая миграция вызвала рост экономики

В Средней Азии продемонстрировали высокий темп роста экономики, заявил сотрудник Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам Григор Агабекян.

За переводы трудовые мигранты переплачивают 7% от каждой суммы перевода

Один из факторов, который этому способствовал, - усиление денежных потоков именно из-за переводов работников за границей.

"В Таджикистане она [общая сумма переводов] составляет, по оценкам Всемирного банка, более 50% от всего национального дохода. Около 30% для Кыргызстана. Несмотря на то, что в долларовом эквиваленте объемы этих переводов не достигли пика, который был отмечен при падении цен на нефть в 2014 и 2015 годах. Если использовать внутреннюю валюту этих стран, то видим дальнейшее увеличение и обновление", - сказал Агабекян.

Сколько денег перечислили трудовые мигранты в Украину

В ситуации с трудовыми мигрантами надо рассматривать краткосрочный и долгосрочный аспект, отметила экономист Международного центра перспективных исследований Анна Чередниченко. В первом варианте это действительно решает такие проблемы, как безработица, отсутствие средств в семье и тому подобное.

Около 75% перечисленных денег идут на еду

Но в долгосрочном периоде экономика, наоборот, страдает, уверена экономист.

Количество средств, которое трудовые мигранты посылали своим близким, с 2007 года увеличилось вдвое. 480 млн долларов переводов в прошлом году поступили именно в развивающиеся страны. И это в три раза больше, чем эти страны получали денежной помощи от международных финансовых учреждений.

Национальный банк Украины оценил объем частных денежных переводов в Украину, который составил в 2017 году более 9 млрд долларов. По прогнозам НБУ, в 2018 году объем денежных переводов от трудовых мигрантов останется на таком же уровне.

Напомним, что Национальный банк Украины внес изменения в Правила осуществления за пределы Украины и в Украине переводов физических лиц по текущим валютным неторговым операциям и их выплаты в Украине, которые вступили в силу 12 июня.