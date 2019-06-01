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Всемирный День защиты детей. Почему важно отметить эту дату в календаре

Вчера, 09:36
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Всемирный День защиты детей. Почему важно отметить эту дату в календаре - фото

pixabay

1 июня во всем мире отмечается День защиты детей

1 июня во всем мире 60 лет отмечается Всемирный день защиты детей.

Праздник был учрежден Международной демократической федерацией женщин в 1949 году.

Следствием двух мировых войн стало тотальное обнищание населения, голод и эпидемии. В обществе назрела необходимость обеспечить доступ к элементарным благам, наподобие образования и качественной пищи, детям из разных социальных слоев.

День защиты детей сегодня в Украине
День защиты детей сегодня в Украине / Фото: pixabay

Голодное детство миллионов

Опыт послевоенного периода начала ХХ века показал, что дети, родители которых погибли или всю жизнь тратили на поиск средств к существованию, имели большую склонность к совершению преступлений, чем их благополучные сверстники. А общество отчаянно нуждалось квалифицированных рабочих и блестящих ученых, способных восстановить нормальный уклад жизни после окончания Второй мировой войны. И поэтому за поиск решения проблемы взялась Организация Объединенных Наций, которая поставила в 1954 году сразу несколько целей.

Это обеспечение международного сотрудничества для обеспечения прав детей в соответствии с ранее принятой Женевской декларации прав ребенка; создание специального Детского фонда Организации Объединенных Наций; учреждение и признание всеми странами Международного дня защиты прав ребенка.

В ООН акцентировали необходимость повсеместного распространения информации о проблемах детей, ведении диалога и поиска эффективного решения.

ООН на страже детства

Начало работы было положено в 1954 году Генеральной ассамблеей ООН, выпустила резолюцию № 836. Документ содержал действенный призыв к сотрудничеству социальных институтов всех стран в интересах несовершеннолетних. Конечной целью стало определение перечня формальных прав ребенка, их соблюдение, а также обеспечение подрастающему поколению условий для развития. Была предложена и дата Дня защиты детей — 1 июня, которую надлежало отмечать начиная с 1959 года. Это должно было послужить материальным подтверждением поддержки государств политики заботы о подрастающем поколении.

День защиты детей сегодня в Украине

В Украине проводится постоянная работа по защите прав детей
В Украине проводится постоянная работа по защите прав детей / Фото: pixabay

День защиты детей появился в украинском календаре в 1998 году, после того, как 30 мая 1998, «в поддержку инициативы Министерства Украины по делам семьи и молодежи, Всеукраинского комитета защиты детей, Национального фонда социальной защиты матерей и детей „Украина — детям“ и других общественных организаций», второй президент Украины Леонид Данилович Кучма подписал Указ № 568/98 «О дне защиты детей», который предписывал отмечать его в Украине ежегодно 1 июня.

Для контроля за выполнением Указа, а также других норм права, призванных защитить права детей, создано специальное структурное подразделение в Секретариате президента. Также функция защиты прав ребенка является приоритетным направлением работы Уполномоченного по правам человека.

Теги:   ООН Семья Детский труд Права детей

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