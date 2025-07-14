Франция отметила свой самый большой праздник — День взятия Бастилии . 7000 человек прошли маршем, верхом на лошадях или на бронетехнике по брусчатке Елисейских полей. Праздничные мероприятия прошли по всей стране, пишет АР .

Торжества начались с церемонии, во время которой президент Франции Эммануэль Макрон осмотрел войска и зажег вечный огонь у Триумфальной арки.

Особое внимание привлекли участники Французского иностранного легиона — солдаты с бородами, в кожаных фартуках и с топорами в руках. Их внешний вид напоминает об исторической роли легиона — расчищать путь для наступления французской армии. Каждая форма на параде имела свое символическое значение, отмечает AP.

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

В конце парада офицер Республиканской гвардии упал с одной из 200 лошадей, но национальная жандармская служба заявила, что всадник и лошадь не пострадали. Такие инциденты время от времени случаются на ежегодном мероприятии.

Событие включало пролет истребителей, а вечером — световое шоу из дронов и фейерверк на Эйфелевой башне, который «с каждым годом становится все более изысканным».

Ежегодно на празднование Дня взятия Бастилии Франция приглашает почетного гостя. На этот раз им стала Индонезия, которую представляет президент Прабово Субианто. Индонезия — крупнейшее мусульманское государство в мире, а также одна из ведущих экономических и военных сил Азии, отмечает AP.

14 июля 1789 года повстанцы в Париже взяли штурмом крепость-тюрьму Бастилия, что стало одним из самых знаковых событий Великой французской революции (1789−1799). Год спустя в тот же день на Марсовом поле по инициативе короля впервые состоялись масштабные торжества, прямо не связанные со штурмом Бастилии и названные Праздником федерации — в честь единства французов на фоне начавшихся в стране реформ, поначалу мирных.



Через сто лет, когда в 1890 году Франция решила официально учредить главный национальный праздник по случаю окончательного утверждения в стране власти и ценностей Третьей республики, варианты его даты вызывали много споров.

Противники 14 июля указывали, что штурм Бастилии — слишком кровавое событие для топ-праздника страны, а сторонники напоминали о мирных общенациональных торжествах 1790 года. В качестве компромисса в законе об утверждении этой даты не было прямо указано, в честь какого из двух событий учрежден праздник.

С тех пор во Франции он известен просто, как 14 июля или как Национальный праздник (La Fête Nationale). И только в англоязычных странах и ряде других государств праздник называют Днем взятия Бастилии.