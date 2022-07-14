Франция празднует День взятия Бастилии. Почему эта дата так важна для французов: шесть фактов о главном празднике страны 14 июля, 07:25 Сюжет Репетиция торжеств в Париже, 13 июля 2022 (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

14 июля Франция празднует свой главный национальный праздник, за пределами страны больше известный как День взятия Бастилии.

Сегодня утром, в 10:00 по местному времени (11:00 по Киеву) президент Франции Эммануэль Макрон примет праздничный военный парад. А в 13:10 (14:10 по киевскому времени) выйдет в эфир его большое интервью, которое каждый французский лидер традиционно дает СМИ в День взятия Бастилии.

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233 года назад, 14 июля 1789-го, повстанцы в Париже взяли штурмом крепость-тюрьму Бастилия, что стало одним из самых знаковых событий Великой французской революции (1789−1799). Год спустя в тот же день на Марсовом поле по инициативе короля впервые состоялись масштабные торжества, прямо не связанные со штурмом Бастилии и названные Праздником федерации — в честь единства французов на фоне начавшихся в стране реформ, поначалу мирных.



Спустя сто лет, когда в 1890 году Франция решила официально учредить главный национальный праздник по случаю окончательного утверждения в стране власти и ценностей Третьей республики, варианты его даты вызвали много споров.

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Противники 14 июля указывали, что штурм Бастилии — слишком кровавое событие для топ-праздника страны, а сторонники напоминали о мирных общенациональных торжествах 1790 года. В качестве компромисса в законе об утверждении этой даты не было прямо указано, в честь какого из двух событий учрежден праздник.

С тех пор во Франции он известен просто как 14 июля либо как Национальный праздник (La Fête Nationale). И лишь в англоязычных странах и ряде других государств праздник называют Днем взятия Бастилии.

НВ рассказывает о нескольких фактах, связанных с этой датой.

1. На момент штурма Бастилии в ней было всего семь узников, одним из них мог быть Маркиз де Сад

Крепость Бастилия была возведена в XIV столетии как одна из многочисленных фортификационных башен, окружавших Париж. Однако к началу Великой французской революции она стала самой известной тюрьмой для политзаключенных и символом репрессий монархизма.

В XVIII веке за решеткой в Бастилии побывали многие знаменитости, публицисты, книготорговцы, философы, включая Вольтера.

Взятие Бастилии (картина французского художника Жан-Пьер-Лорана Уэля) / Фото: National Library of France / Wikimedia

Всего за 10 дней до штурма и взятия Бастилии ее вынужденно покинул еще один известный узник — скандальный аристократ и писатель Маркиз де Сад. Когда в 1789 году в Париже вспыхнуло массовое восстание, де Сад 2 июля прокричал из окна своей камеры, что в Бастилии избивают арестованных, и призвал революционеров освободить их. За это 4 июля де Сада перевели в психиатрическую лечебницу Шарантон, запретив ему забрать книги и рукописи.

А уже 14 июля Бастилия пала под натиском восставших. На момент штурма в крепости-тюрьме было всего семеро узников, хотя данные об их личностях разнятся. Известно, что ни один не был значительной политической фигурой — предположительно, несколько были осужденными фальшивомонетчиками, еще часть — душевнобольными.

2. Отец-основатель США Томас Джефферсон был в Париже в день взятия Бастилии и поддержал революцию

На момент событий 1789 года Томас Джефферсон, один из авторов Декларации независимости Соединенных Штатов и третий президент США, работал американским послом в Париже (в 1785—1789 годах). Он жил на Елисейских Полях, горячо сочувствовал французским революционерам и, хотя не присутствовал при взятии Бастилии лично, написал подробное письмо об этом событии еще одному из отцов-основателей США Джону Джею, дипломату и министру иностранных дел США. В своем дневнике Джефферсон также упомянул, что в августе 1789 сделал пожертвование вдовам погибших при штурме Бастилии.

3. Ключи от Бастилии все еще существуют

Знаменитую крепость-тюрьму разрушили до основания уже в первые годы после штурма. Однако несколько ключей от Бастилии до сих пор хранятся по всему миру.

Ключ от Бастилии в поместье Джорджа Вашингтона (США) / Фото: mountvernon.org

Самый известный из них находится в США в резиденции Маунт-Вернон — личном поместье Джорджа Вашингтона, где он жил и на территории которого похоронен.

В Америку ключ от Бастилии отправил француз Жильбер Лафайет (маркиз де Лафайет) чья судьба тесно связана с США. В 1770-х он принимал участие в Войне за независимость США — сначала в роли начальника штаба Континентальной армии (фактически адъютаната Джорджа Вашингтона), а затем и как командующий Северной армией.

К началу Великой французской революции Лафайет вернулся в родную Францию. После штурма Бастилии король назначил крайне популярного среди французов Лафайета командующим Национальной гвардией, отвечавшей за порядок во Франции. Так в его руках оказались ключи от Бастилии. В марте 1790 года Лафайет отправил один из них в качестве символического подарка Джорджу Вашингтону.

Ключ сделан из кованого железа и весит около 500 г. Лафайет утверждал, что это главный ключ от крепости-тюрьмы.

Ключ от Бастилии, хранящийся в США / Фото: mountvernon.org

Еще один предположительный ключ от помещений Бастилии хранится в коллекции лондонского музея мадам Тюссо. Предполагается, что его привезла в Британию сама Мария Тюссо. Знаменитый скульптор, автор восковых фигур и масок жила и работала при дворе в Версале, из-за чего ее задержали и даже приговорили к казни французские революционеры. Впоследствии приговор отменили — Тюссо согласилась делать посмертные маски знаковых казненных времен французской революции.

4. Парад в Париже — старейший и крупнейший в Западной Европе

Традиция масштабного празднования 14 июля была положена в 1880 году, когда эту дату учредили во Франции как официальный национальный праздник. Первые четыре десятилетия формат торжеств варьировался, чаще всего их проводили в Булонском лесу.

Однако с 1918 года парад вдоль Елисейских полей в Париже с участием военных проводят регулярно, с редкими перерывами на исторические катаклизмы вроде Второй мировой войны. Однако и в годы оккупации Парижа нацистами участники французского Сопротивления 14 июля организовывали торжественные марши в Лондоне.

Архивная видеозапись торжеств 1958 года:



В последние десятилетия в церемонии нередко принимают участие подразделения других стран. Так, военный парад 1994 года открыло подразделение Eurocorps — новосозданых воооруженных сил ЕС, в числе которых были и немецкие солдаты. То был первый раз после 1944 года, когда военные из Германии маршировали в Париже.

5. Один из концертов ко Дню взятия Бастилии установил исторический рекорд

В 1979 году концерт на площади Согласия в Париже по случаю 14 июля стал первым в истории массовых шоу, когда число зрителей достигло 1 млн человек.

Хедлайнером концерта был французский музыкант и композитор Жан-Мишель Жарр, который был также известен как автор и постановщик грандиозных музыкально-световых шоу. Его историческое достижение в День взятия Бастилии позже внесли в Книгу рекордов Гиннеса.

6. За последние 20 лет в День взятия Бастилии произошло несколько трагедий

Крупнейшая из них случилась в 2016 году в Ницце, когда тунисский террорист Мухаммед Лахуаедж Булель, находясь за рулем фуры, поздним вечером въехал в толпу людей на Английской набережной. Главный променад Ниццы был полон праздновавших День взятия Бастилии, поэтому число жертв теракта оказалось огромным: 86 погибших и более 400 раненых. Террориста застрелили полицейские.

А 14 июля 2002 года во время военного парада было совершено покушение на Жака Ширака, президента Франции на тот момент. 26-летний ультраправый активист Максим Брюнери стрелял в президента с расстояния примерно в 150 метров из карабина 22-го калибра, который он принес с собой в футляре для гитары. Ширак не пострадал. Сделать второй выстрел преступник не успел: его схватили стоявшие рядом люди, а также полицейские в штатском. Брюнери попытался покончить с собой, однако его сумели остановить. На суде он заявил, что хотел застрелить Ширака, «чтобы войти в историю». Преступник был осужден на 10 лет тюрьмы.

В День взятия Бастилии во Франции нередко происходят и массовые беспорядки. Крупнейшие из них случились 14 июля 2009 года, когда в пригороде Парижа было сожжено более 300 автомобилей. Так местная молодежь выражал свой гнев в связи с недавним эпизодом: за несколько дней до праздника молодой алжирец Мохамед Бенмуна, находившийся под стражей в полиции, умер в камере. Полиция заявила о самоубийстве, однако семья не поверила официальной версии.

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