День Воли в Беларуси: дрон запечатлел масштабный митинг в центре Минска

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Дрон запечатлел масштабный митинг в центре Минска

Дрон запечатлел масштабный митинг в центре Минска

В Беларуси 25 марта отмечают неофициальный праздник День Воли, посвященный 100-летию независимости Белорусской народной республики, провозглашенной в 1918 году.

Радио Свобода опубликовала фото, снятое беспилотником в центре столицы Беларуси. Отметим, что в 2018 году впервые за время правления Александра Лукашенко власти официально разрешили митинг и концерт в центре Минска.

При этом накануне праздника милиция провела ряд превентивных задержаний оппозиции, а многих активистов задержала по дороге в Минск.

Задержан также лидер Беларуского национального конгресса Николай Статкевич. Он находится в Ленинском РУВД Минска.

По данным правозащитной организации Вясна, всего задержано до 50 человек, в том числе около 10 наблюдателей самой Вясны, а также четверо журналистов Белсат.

 

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