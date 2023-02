День сурка. Зачем 2 февраля будят грызунов и умеют ли они на самом деле предсказывать погоду 2 февраля, 10:16 Сюжет Празднование Дня сурка в Панксатони, США, 2 февраля 2021 года (Фото:REUTERS / Alan Freed)

Согласно традиции, возникшей в США в XIX веке и воспетой в культовой кинокомедии 1993 года, 2 февраля отмечают День сурка. Весь мир ждет предсказания погоды на ближайшие шесть недель от знаменитого Фила из Панксатони. В Украине в этот день будят бабака, живущего на биостанции под Харьковом.



NV рассказывает, как зародился праздник и можно ли доверять прогнозу грызуна.

День сурка: как животные предсказывают теплую весну, а люди в это верят https://www.youtube.com/watch?v=E7vFKek1_hU

«Синоптик из синоптиков»

2 февраля, Сретение, в давние времена было важным днем для аграриев в Северном полушарии. Исходя из погоды в этот день они оценивали вероятность ранней весны и скорейшего начала полевых работ. Народная английская песенка звучала так:

If Candlemas be fair and bright,

Come, Winter, have another flight;

If Candlemas brings clouds and rain,

Go Winter, and come not again.

(«Если на Сретенье ясно, конца зимы ждать напрасно. Если же дождь и тучи, тебе, зима, убраться лучше»).

В фольклоре не упоминается участие животных в климатических предсказаниях этого дня. Разве что в немецких легендах говорилось: если еж увидит свою тень на Сретенье, то наступит «вторая зима».

Прибытие в США колонистов из Германии привело к эволюции поверья. Ежа заменил лесной сурок, повсеместно обитавший в восточных штатах.

Фото: Punxsutawney Phil via Facebook

В феврале 1886 года газета Punxsutawney Spirit, выходившая в небольшом пенсильванском городке Панксатони, опубликовала заметку о погоде на ближайшие дни, в которой рассказывалось о сурке, показавшемся из норы на Индюшином холме. «На момент выхода номера в печать зверек не увидел своей тени», — сообщало издание.

Спустя год группа местных жителей отправилась к норе, посмотреть, как поведет себя грызун. Так зародилась традиция, отцом которой считается издатель Punxsutawney Spirit Клаймер Фрис.

В 1899 году учредили Клуб сурка из Панксатони, действующий по сей день. Члены клуба и мэр, все в смокингах и цилиндрах, ежегодно 2 февраля достают сурка из домика на Индюшином холме и объявляют его вердикт.

Если зверь видит свою тень, то зима будет долгой и продлится как минимум шесть недель. Если не видит — можно ожидать ранней весны.





Скоро о забавном времяпрепровождении жителей Панксатони знало все восточное побережье США. 2 февраля 1904 года Pittsburgh Press сообщала: «Продавцы билетов в железнодорожных кассах заметили удивительное увеличение выручки этим утром. Места до Панксатони раскуплены так быстро, что рассматривалась целесообразность повышения цены. Все интересующиеся концом холодов отправились к логову сурка, чтобы узнать, увидит ли он свою тень».



«Я делаю погоду»

Вначале у сурка из Панксатони не было имени. Филом его назвали после истории, случившейся летом 1953 года.



Город Панксатони отправил в подарок зоопарку Лос-Анджелеса детенышей лесного сурка. Самку назвали Лиз, а ее брата — Филом, в честь только что коронованной британской королевы Елизаветы II и ее мужа принца Филиппа. Департамент сельского хозяйства Калифорнии выразил протест против появления в штате «вредителей сельского хозяйства» и потребовал, чтобы зоопарк умертвил грызунов. Разразился скандал; Клуб сурка из Панксатони потребовал вмешательства Конгресса и наказания чиновников за убийство зверьков.

Имя «Фил» рядом со словом «сурок» стало употребляться все чаще. Уже 2 февраля 1961 года пресса назвала очередную реинкарнацию «предсказателя погоды» из Панксатони Филом.

В других регионах США также появились сурки-синоптики: Мел из Миллтауна, Чак из Мариона, Чак из Нью-Йорка, Бо из штата Джорджия, Сторми из Авроры. Однако это местные достопримечательности, а Фил стал мировой знаменитостью, чему способствовал выход в 1993 году культовой романтической комедии День сурка, главные роли в которой исполнили Билл Мюррей и Энди Макдауэлл. После этого число гостей церемонии в Панксатони выросло с нескольких тысяч до 40 тысяч.

Хранители ждут появления сурка из норы, Панксатони, 2 февраля 2020 года / Фото: REUTERS/Alan Freed

Исключением стал 2021 год. В связи с пандемией коронавируса будить сурка разрешили только членам клуба, которым предписано соблюдать социальную дистанцию. На Фила надели маску.

Грызуна нередко «критикуют» за ошибочные прогнозы. Согласно подсчетам Live Science, Фил за все время 103 раза предсказал затяжную зиму и 20 раз — раннюю весну (данные о девяти годах отсутствуют). Если сверить с архивом наблюдений за климатом, животное «угадало» в 39% случаев. Метеоролог Дэвид Унгер отметил, что, если говорить о долгосрочном (шесть недель) прогнозе, успешным считалось бы 60%-ное «попадание в цель».

«На сурка приехали посмотреть?»

В степных районах Украины люди в старину наблюдали за поведением бабаков — грызунов из семейства беличьих, впадающих в спячку. В марте зверьки выходили из нор и издавали характерный свист. Этнографы утверждают, что на Слобожанщине крестьяне благодаря бабакам узнавали, долго ли продержатся холода и надо ли экономить сено для скота.

Популяция зверя к ХХ веку резко сократилась из-за охоты: мясо, мех и жир бабака очень ценились. В УССР грызуна включили в Красную книгу, однако в 90-е годы прошлого века охоту на него разрешили, и численность степного бабака вновь упала до нескольких тысяч особей в 2011-м.

Фото: Национальный природный парк Двуречанский

Появление украинского аналога Дня сурка изначально было инициативой экологов и зоологов Харьковского национального университета. 2 февраля 2004 года они совместно с Харьковским пресс-клубом организовали акцию на биологической станции в селе Гайдары, чтобы привлечь внимание к проблеме выживания вида. Среди живших в питомнике бабаков на роль метеоролога выбрали пятилетнего Тимку.

Традиция прижилась. Каждый год в этот день Тимка «шептал» что-то на ухо своему хранителю, профессору Виктору Токарскому. Правда, в отличие от США, прогноз не был однозначным; иногда он звучал примерно так: «Весна обязательно наступит через шесть недель, но будет несколько прохладной».

Профессор Токарский и Тимка III / Фото: Вечерний Харьков

В 2010 году Тимку I сменил его сын Тимка II, с 2018-го на синоптическую вахту заступил Тимка III. 14 февраля 2020 года скончался его хранитель Токарский.

24 февраля Тимко III и все другие сурки c биостанции университета имени Каразина в Нестеровке оказались в оккупации после начала полномасштабного вторжения РФ. Село было освобождено в сентябре.

Все время в оккупации за сурками присматривали двое сотрудников биостанции. Об этом подробно рассказывало в своем репортаже Суспільне.

Несколько дней назад работники университетской лаборатории рассказали Общественному, что, несмотря ни на что сурок Тимко, скорее всего, также будет делать прогноз 2 февраля.

«Это одно из немногих событий, традиций, не исчезающих во время войны. Считаю, что это очень важно для людей услышать прогноз Тимки на следующий год, на весну», рассказал в интервью Суспільне Харьков заведующий лабораторией Владимир Грубник.