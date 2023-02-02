Еще шесть недель зимы. Американский сурок Фил предсказал позднюю весну 2 февраля, 19:07 Сурок Фил (Фото:REUTERS/Alan Freed)

Лесной сурок Фил из города Панксатони в штате Пенсильвания предсказал позднюю весну в этом году.

Об этом сообщает CNN.

Согласно обычаю, Фила рано утром 2 февраля достают из норы на холме Гобблер-Ноб, чтобы предсказать ранний или поздний приход весны. Если зверек испугается своей тени и побежит обратно в нору, то зима будет длиться еще шесть недель. А в случае, если погода облачная и сурок не видит своей тени, то весна приходит раньше.

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Представитель Внутреннего круга, который объединяет жителей, соблюдающих давнюю традицию, огласил прогноз пятикилограммового сурка. Фил, по словам представителя, предрек продолжительную зиму.

«Я увидел свою тень. Так что, как не меряйте, ждет вас еще шесть недель зимней погоды», — прочитал он прогноз Фила.

Праздник День сурка впервые предложил отмечать издатель местной газеты в 1886 году. Через 13 лет появился так называемый Клуб сурка. В этом году Фил дал свой 137-й прогноз.

Еще более широкую известность по всему миру праздник приобрел благодаря фильму День сурка, главную роль в котором исполнил актер Билл Мюррей.

Ранее Сурок Тимка III на биостанции в Гайдарах дал прогноз на весну-2023, согласно которому потепления стоит ожидать в середине марта.

