Еще шесть недель зимы. Американский сурок Фил предсказал позднюю весну

2 февраля, 19:07
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Сурок Фил (Фото:REUTERS/Alan Freed)

Сурок Фил (Фото:REUTERS/Alan Freed)

Лесной сурок Фил из города Панксатони в штате Пенсильвания предсказал позднюю весну в этом году.

Об этом сообщает CNN.

Согласно обычаю, Фила рано утром 2 февраля достают из норы на холме Гобблер-Ноб, чтобы предсказать ранний или поздний приход весны. Если зверек испугается своей тени и побежит обратно в нору, то зима будет длиться еще шесть недель. А в случае, если погода облачная и сурок не видит своей тени, то весна приходит раньше.

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Представитель Внутреннего круга, который объединяет жителей, соблюдающих давнюю традицию, огласил прогноз пятикилограммового сурка. Фил, по словам представителя, предрек продолжительную зиму.

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«Я увидел свою тень. Так что, как не меряйте, ждет вас еще шесть недель зимней погоды», — прочитал он прогноз Фила.

Праздник День сурка впервые предложил отмечать издатель местной газеты в 1886 году. Через 13 лет появился так называемый Клуб сурка. В этом году Фил дал свой 137-й прогноз.

Еще более широкую известность по всему миру праздник приобрел благодаря фильму День сурка, главную роль в котором исполнил актер Билл Мюррей.

Ранее Сурок Тимка III на биостанции в Гайдарах дал прогноз на весну-2023, согласно которому потепления стоит ожидать в середине марта.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США Прогноз погоды Зима Весна День сурка

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