Трое немецких депутатов пошли на празднование дня рождения Путина в посольстве РФ в Берлине

8 октября, 20:09
Поделиться:
Российский диктатор Владимир Путин в российском Санкт-Петербурге, 7 октября 2025 года (Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин в российском Санкт-Петербурге, 7 октября 2025 года (Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Трое депутатов земельного парламента Саксонии-Анхальт от Альтернативы для Германии (АдГ) пришли на празднование по случаю дня рождения российского диктатора Владимира Путина в посольстве России в Берлине.

Об этом сообщило издание MDR в среду, 8 октября.

Как пишет MDR, празднование организовал ультраправый журнал Compact, который ранее запрещали из-за распространения антиконституционных материалов. Главный редактор издания Юрген Эльзессер назвал Путина «государственным деятелем» и «патриотом», который защищает западные ценности от «левацкого Запада», и пожелал ему долгой жизни.

Реклама

Читайте также:
У Путина во времена премьерства была несовершеннолетняя любовница — росСМИ

Среди гостей были депутаты от АдГ Ганс-Томас Тильшнайдер, Флориан Шредер и Франк Отто Лизурек. Тильшнайдер уже ранее попадал в заголовки из-за пророссийских позиций и визита на оккупированный восток Украины в 2022 году.

Сопредседатель фракции АдГ в Саксонии-Анхальт Оливер Кирхнер сообщил, что был проинформирован об участии депутатов, но сам не был приглашен. Он добавил, что они «должны иметь дело со всеми сторонами».

Читайте также:
«Когда правду узнаем, страна ужаснется». Россиянин на кладбище удивился количеству могил, ликвидированных в Украине «пацанов» — видео

Другие немецкие партии резко отреагировали на визит, пишет издание. Лидер фракции ХДС Гидо Хойер заявил, что часть АдГ «потеряла контакт с основами свободной демократии». Лидер социал-демократов Андреас Зильберсак призвал АдГ определиться «с кем они лягут в постель — с Путиным или с Трампом».

Редактор: Кристина Пицуряк

Теги:   Россия Владимир Путин Германия Российская агрессия Альтернатива для Германии

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies