Трое немецких депутатов пошли на празднование дня рождения Путина в посольстве РФ в Берлине

Трое депутатов земельного парламента Саксонии-Анхальт от Альтернативы для Германии (АдГ) пришли на празднование по случаю дня рождения российского диктатора Владимира Путина в посольстве России в Берлине.

Об этом сообщило издание MDR в среду, 8 октября.

Как пишет MDR, празднование организовал ультраправый журнал Compact, который ранее запрещали из-за распространения антиконституционных материалов. Главный редактор издания Юрген Эльзессер назвал Путина «государственным деятелем» и «патриотом», который защищает западные ценности от «левацкого Запада», и пожелал ему долгой жизни.

Среди гостей были депутаты от АдГ Ганс-Томас Тильшнайдер, Флориан Шредер и Франк Отто Лизурек. Тильшнайдер уже ранее попадал в заголовки из-за пророссийских позиций и визита на оккупированный восток Украины в 2022 году.

Сопредседатель фракции АдГ в Саксонии-Анхальт Оливер Кирхнер сообщил, что был проинформирован об участии депутатов, но сам не был приглашен. Он добавил, что они «должны иметь дело со всеми сторонами».

Другие немецкие партии резко отреагировали на визит, пишет издание. Лидер фракции ХДС Гидо Хойер заявил, что часть АдГ «потеряла контакт с основами свободной демократии». Лидер социал-демократов Андреас Зильберсак призвал АдГ определиться «с кем они лягут в постель — с Путиным или с Трампом».