«Побед в РФ нет от слова вообще». Пригожин разрушает миф о порядке, вертикаль кремлевских властей рассыпается — интервью с Мартыненко 9 мая, 23:05 NV Премиум Евгений Пригожин и Владимир Путин (Фото:Коллаж NV / REUTERS/Yulia Morozova / Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool via REUTERS)

Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин разрушает миф о порядке в России, убежден Александр Мартыненко, директор информационного агентства Интерфакс-Украина.

Хозяин наемников, объясняет журналист, не подчинен никому и делает то, что он хочет. По его мнению, это приводит к тому, что в России вертикаль не работает так, как должна была бы работать в войну, а рассыпается на части у всех на глазах.

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Побед у Российской Федерации, констатирует Мартыненко, нет от слова вообще.

С чем Россия и диктатор Путин дошли до 9 мая 2023 года, Мартыненко рассказал интервью Radio NV.