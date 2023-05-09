«Побед в РФ нет от слова вообще». Пригожин разрушает миф о порядке, вертикаль кремлевских властей рассыпается — интервью с Мартыненко

9 мая, 23:05
NV Премиум
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Евгений Пригожин и Владимир Путин (Фото:Коллаж NV / REUTERS/Yulia Morozova / Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool via REUTERS)

Евгений Пригожин и Владимир Путин (Фото:Коллаж NV / REUTERS/Yulia Morozova / Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool via REUTERS)

Автор: Алексей Тарасов

Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин разрушает миф о порядке в России, убежден Александр Мартыненко, директор информационного агентства Интерфакс-Украина.

Хозяин наемников, объясняет журналист, не подчинен никому и делает то, что он хочет. По его мнению, это приводит к тому, что в России вертикаль не работает так, как должна была бы работать в войну, а рассыпается на части у всех на глазах.

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Побед у Российской Федерации, констатирует Мартыненко, нет от слова вообще.

С чем Россия и диктатор Путин дошли до 9 мая 2023 года, Мартыненко рассказал интервью Radio NV.

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