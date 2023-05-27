Президент Грузии раскритиковала министра обороны за выступление на Дне назависимости 27 мая, 16:42 Саломе Зурабишвили (Фото:president.ge)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала министра обороны страны Джуаншера Бурчуладзе за его слова во время празднования Дня независимости страны накануне. Об этом сообщает издание Sova.

Зурабишвили сказала, что во время своей речи на Площади Свободы в Тбилиси Бурчуладзе нарушил протокол, поприветствовав сначала премьер-министра, а затем верховного главнокомандующего — президента, который «представляет собой опору государства».



Видео дня

«Так нельзя ни в одной стране. Это везде вызывает удивление. И я скажу еще кое-что: протокол — это не только охрана государства внутри и налаживание наших отношений. Какова бы ни была разница во мнениях, у каждого должно быть свое место», — заявила президент Грузии.

По словам Зурабишвили, на посту президента она пыталась создать протокольный устав и ввести координацию между разными структурами, но ей это не удалось, так как «у каждого есть свои маленькие частные амбиции».

В День независимости Грузии 26 мая Саломе Зурабишвили раскритиковала правительство за сближение с Россией.



«Непонятно и оскорбительно для нашего народа, когда правительство не думает о чести и достоинстве своих граждан. Непонятно и обидно, когда сегодня мы считаем, сколько миллионов принесет нам „подарок“ полетов [авиасообщения с Россией]. Наше достоинство продано за 200 или 300 миллионов? Кто думает, что Россия вернет нам территории в обмен на наши уступки, тот ничему не научился из нашей истории», — сказала она.