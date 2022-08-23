Образовали трезубец. В Канаде провели велопробег ко Дню Независимости Украины 23 августа, 07:09 Велопробег ко Дню Независимости Украины в Канаде (Фото:facebook.com/UkrConsEdmonton)

В канадском городе Эдмонтон прошел велопробег и хода солидарности с Украиной. По маршруту образовался Герб Украины.

Об этом сообщило Генеральное консульство Украины в Эдмонтоне.



«Ко Дню Независимости Украины ГКУ в Эдмонтоне и Stand with Ukraine: Edmonton Rallies провели велопробег и шествие по центральным улицам Эдмонтона», — говорится в сообщении.

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Трек велопробега был составлен так, чтобы в результате образовался Герб Украины.

«Этот велопробег был посвящен нашим защитникам, которые мужественно защищают Независимость и Свободу Украины, нашу родную землю!» - добавили организаторы.

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