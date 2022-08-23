Образовали трезубец. В Канаде провели велопробег ко Дню Независимости Украины

23 августа, 07:09
Велопробег ко Дню Независимости Украины в Канаде (Фото:facebook.com/UkrConsEdmonton)

Велопробег ко Дню Независимости Украины в Канаде (Фото:facebook.com/UkrConsEdmonton)

В канадском городе Эдмонтон прошел велопробег и хода солидарности с Украиной. По маршруту образовался Герб Украины.

Об этом сообщило Генеральное консульство Украины в Эдмонтоне.

«Ко Дню Независимости Украины ГКУ в Эдмонтоне и Stand with Ukraine: Edmonton Rallies провели велопробег и шествие по центральным улицам Эдмонтона», — говорится в сообщении.

Видео дня

https://www.facebook.com/UkrConsEdmonton/posts/pfbid0zLEPVj6tXQP2P6FNibcnrF2CjbUUNe5yG6GtBNiyvJoWSok1UMSji5yYEa6eHG9wl?__cft__[0]=AZWbILQ-51TWlGCKh9blvjIDev4Fa0kLNO-2SN4MjA-W2TzoB5VqCfpfa2qndAvbiGar-5VZSptLWID4k8TzZHDwZnp8LQ4I590NGeZ7OAtx3yW1d7dUlVq3WpKDuYm9LQRATe6SFAZG7VqD1FXACtGxUW0859DoFolJWc_djAB50qQGP1pdWRSx03PGKQDjrHg&__tn__=%2CO%2CP-R

Трек велопробега был составлен так, чтобы в результате образовался Герб Украины.

«Этот велопробег был посвящен нашим защитникам, которые мужественно защищают Независимость и Свободу Украины, нашу родную землю!» - добавили организаторы.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Канада День независимости День Независимости Украины Война в Украине Украина-Канада Война России против Украины

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